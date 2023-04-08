Некоторые украинцы выйдут на пенсию на 5 лет позже: в чем причина

В Украине уже через несколько лет больше половины пенсионеров не смогут выйти на пенсию в 60 лет. И речь совсем не о повышении пенсионного возраста. Этот показатель останется неизменным. А вот требования к стажу существенно увеличатся. Поэтому многие украинцы просто не успеют выполнить их до 60 лет и смогут выйти на пенсию только в 63 или даже 65 лет.
Как изменятся требования к стажу пенсионеров?
Реформирование пенсионной системы в Украине продлится до 2028 года. Собственно, до этого времени минимальный стаж для оформления пенсионных выплат будут с каждым годом повышать на 12 месяцев.
Сейчас для ухода на пенсию в 60 лет у будущего пенсионера должно быть не менее 30 лет страхового стажа. В последующие несколько лет требования к стажу изменяться следующим образом:
- в 2024-м – минимум 31 год;
- в 2025-м – 32 года;
- в 2026-м – 33 года;
- в 2027-м – 34 года;
- в 2028-м – 35 лет.
Если до своих 60-ти украинец не успеет выполнить эту норму, то с выходом на пенсию ему придется подождать.
Что делать, если стажа не хватает?
Если 60-летие уже «на носу», а стажа для выхода на заслуженный отдых не хватает – не беда. Уже через три года появится еще одна возможность оформить себе пенсию. В 63 года требования к стажу пенсионеров значительно ниже: в 2023 году – это 20 лет, а к 2028-му эта цифра вырастет до 25 лет.
В 65 лет выйти на пенсию еще проще: достаточно иметь за плечами лишь 12 лет стажа (в 2023-м). А до 2028 года минимальный стаж для тех, кто выходит на пенсию в 65-ть, будет составлять 17 лет.
Кстати, украинцы могут самостоятельно проверить, в каком возрасте смогут выйти на пенсию. Для этого нужно зайти в свой личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда и перейти во вкладку «Мой страховой стаж». Там можно проверить свой стаж и подсчитать, каким он будет до 60 лет.
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