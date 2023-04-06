Кому в Україні готові платити найбільше: ринок праці в березні

У березні середня заробітна плата в Україні сягнула 16 000 грн, причому найбільше зростання спостерігалося в Одеській (15 500 грн) та Львівській областях (16 000 грн) – на 500 грн порівняно з лютим, як свідчать дані дослідження Work.ua.

Серед найбільш високооплачуваних вакансій, не пов’язаних з інформаційними технологіями:

Медіа-баєр – 52 500 грн

водій-міжнародник – 40 000 грн

бізнес-аналітик – 32 500 грн

Слюсар-сантехнік, водій рикші, ріелтор – 30 000 грн

Веб-дизайнер, автоелектрик, дизеліст, інженер з гарантійного обслуговування – 27 750 грн

категорійний менеджер – 26 000 грн

Крім того, на зарплату близько 25 000 грн могли розраховувати 3D-візуалізатори, автомеханіки, виконроби,йьб будівельники, дизайнери інтер’єру, зубні техніки, менеджери з розвитку, менеджери ЗЕД, операційні менеджери, менеджери проектів, програмісти з ЧПУ, фахівці з обробки каменю та фінансові аналітики.

Найнижчі зарплати пропонували прибиральницям (8 000 грн), посудомийницям (9 000 грн) та доглядальницям (9 000 грн), які у березні зросли на 500 грн.

Дослідження показало, що більшість пошукачів, які виходили на ринок праці, мали досвід роботи понад 5 років (82 878 осіб, +7%). За ними йшли особи без досвіду (79 812) та особи з досвідом роботи від 2 до 5 років (40 209). На ринок праці вийшло більше жінок (56%), ніж чоловіків (44%).

Найбільший приплив нових кандидатів спостерігався у прифронтових регіонах, таких як Сумська (+22%), Миколаївська (+15%), Донецька (+14%), Одеська (+16%) та Київська (+10%) області.