Мобилизация в Украине: кого могут освободить от призыва на 5 лет

В Украине собираются существенно увеличить срок отсрочки для мужчин призывного возраста во время мобилизации. Речь идет об украинцах, уже отслуживших определенный период времени в вооруженных силах и демобилизовавшихся. В Раде уже зарегистрировали законопроект, предлагающий запретить повторную мобилизацию таких граждан на 5 лет.

На сегодняшний день отсрочку военнообязанным украинцам дают максимум на 6 месяцев, независимо от причины увольнения со службы. Такие условия действуют для мужчин, освобожденных от мобилизации по состоянию здоровья, в связи с семейными обстоятельствами, учебой или работой (бронирование). Однако по истечении 6-месячного срока гражданина могут призвать в армию повторно.

Те же правила касаются демобилизованных украинцев, что с точки зрения некоторых депутатов является явной несправедливостью. Особенно, когда речь заходит о гражданах, которые участвуют в боевых действиях еще с 2014 года. В связи с этим на днях в Раде зарегистрировали законопроект №9142, в котором говорится об изменении условий демобилизации и существенном увеличении срока отсрочки для демобилизованных военных.

В частности, авторы документа предлагают законодательно утвердить срок службы в пределах 18 месяцев. А после того, как гражданин отслужит этот срок, гарантировать ему демобилизацию с последующей отсрочкой на 5 лет. Такую же отсрочку предлагают установить и для мужчин, которых призвали на срочную службу во время мобилизации, после чего они были уволены в запас.

Однако в законопроекте есть нюансы, о которых следует упомянуть. Например, авторы документа предполагают сокращение установленного срока отсрочки в зависимости от потребностей армии и общего количества военнообязанных в данный момент. Так что если возникнет острая потребность в наборе кадров в ВСУ, некоторым демобилизованным могут уменьшить срок отсрочки и снова призвать на службу.

Напомним, что общую мобилизацию в Украине продолжили до 20 мая. Призвать в ВСУ во время общей мобилизации могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, если они пригодны к службе и не имеют никаких других оснований для получения отсрочки.