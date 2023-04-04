Гороскоп на 5 апреля 2023 года для всех знаков Зодиака от Павла Глобы

5 апреля 2023 года – это 15 лунные сутки. Этот день энергетически мощный. Будьте внимательными и осторожными. Постарайтесь направить энергию в правильное русло.

Вы сможете достичь успеха в небольших делах. Браться за новые проекты пока не стоит. Это неудачное время для общения и совершения финансовых операций. Не стоит отправиться в поездки.

Не планируйте ничего серьезного на этот день. Не проводите переговоры с начальством и не меняйте работу.

Знаки Огня

Овен

Вам предстоит хорошо поработать. Не ждите легких побед. Расскажите о своих планах близким людям.

Лев

Вы можете оказаться в неприятной ситуации. Но это не повод опускать руки. Вы можете получить хорошие новости.

Стрелец

Утром вы можете решить самые сложные и важные вопросы. Возможно получение продвижения по карьерной лестнице.

Знаки Земли

Телец

В начале дня вас ждут важные переговоры. Постарайтесь не совершать ошибок. Покажите свои знания и навыки. Возможны финансовые поступления.

Дева

Вам сложно добиваться целей. Не торопитесь. Хорошо продумывайте каждый шаг. Вам нужно отдохнуть вечером.

Козерог

Возможны трудности на работе. Вы можете столкнуться с серьезными проблемами. Удачно пройдут любые поездки. Вечером вас ждут приятные встречи.

Знаки Воздуха

Близнецы

Возможны финансовые поступления. Вы сможете произвести хорошее впечатление о себе. Вечером уделите внимание близким.

Весы

Возможны проблемы на работе. Чаще идите на компромиссы. Не планируйте ничего важного.

Водолей

Будьте решительными. Вам могут поступить интересные предложения о заработке.

Знаки Воды

Рак

В начале дня вы решите самые важные вопросы. Возможны внеплановые поездки. Вас ждут хорошие новости от родных.

Скорпион

На работе могут быть трудности. Проявите максимум терпения. Не бросайте дела на полпути. Проявляйте инициативу.

Рыбы

Вы можете решить все финансовые вопросы. Возможны премии и поощрения. Возможно, близкий человек вас разочарует.