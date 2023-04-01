Самые мощные магнитные бури апреля: астрологи назвали их даты и предупредили о последствиях

Уже в первый день апреля Землю накрыла магнитная буря. К счастью, она оказалась не слишком мощной, и продлится всего два дня – с 1 по 2 апреля. Однако второй месяц весны принесет нам еще как минимум две магнитные бури средней интенсивности и одну мощную. Причем последняя совпадет с полным солнечным затмением.

Об этом сообщает популярный метеорологический портал Meteoagent. В своем прогнозе специалисты ресурса опираются на данные спутниковых систем TESIS и NOAA, а также всемирно известных метеолабораторий по всему миру.

Календарь магнитных бурь на апрель 2023 года

После первой магнитной бури 1-2 апреля, на Солнце не ожидается никакой активности вплоть до 9 апреля. Так что и возмущений магнитного поля Земли опасаться не стоит.

Но уже 10-11 апреля астрологи прогнозируют очередные вспышки на Солнце, которые вызовут магнитную бурю средней интенсивности. После недолгого затишья, на Солнце снова ожидается незначительная активность. Она вызовет еще одну магнитную бурю 16-17 апреля, которая по своей силе не будет уступать предыдущей и достигнет как минимум 4 баллов (по 8-балльной шкале).

Самая мощная магнитная буря в апреле придется на 20 и 21 апреля. Ее интенсивность достигнет 6 баллов. К тому же, эта магнитная буря совпадет с полным солнечным затмением, которое состоится 20 апреля.

Остаток месяца пройдет относительно спокойно. Возмущений магнитного поля Земли после 21 апреля не ожидается. Хотя здесь возможны неожиданности, ведь спрогнозировать космические явления, да еще с высокой точностью, крайне сложно.

Как влияют магнитные бури на людей?

Магнитная буря или возмущение магнитного поля Земли часто отражается на здоровье и самочувствии людей. Наибольший дискомфорт испытывают пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Также магнитные бури тяжело переживают метеозависимые люди и беременные женщины.

Среди главных симптомов магнитных бурь:

головокружение;

тошнота;

сонливость;

резкое повышение или понижение артериального давления;

быстрая утомляемость;

боли в суставах и т.д.

Во время магнитных бурь наиболее чувствительным к ним людям советуют внимательнее относиться к своему здоровью. В частности, больше отдыхать, не перегружать свой организм тренировками и физической работой, воздержаться от нездоровой пищи и вредных привычек.