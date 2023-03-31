Зодиакальные секреты украинцев: какие знаки предназначены для секса, а какие — для любви

Украинцы изменили поход к выбору партнера. Теперь жители страны обращают внимание не только на такие базовые признаки, как внешность, состоятельность и, например, харизму. В этот список добавились и знаки зодиака на фоне сильно выросшего интереса к астрологии в целом.

По результатам проведенного опроса: для флирта и секса лучше всего, по мнению украинцев, походят Близнецы (свыше 20%), хуже всего — Козероги (менее 7%). Для серьезных отношений мужчины выбирают Дев (7%), а женщины Тельцов (20%). Для этих двух целей, как полагают пользователи из Украины, годятся Раки, а тяжелее всего строить отношения со Скорпионами — такое мнение озвучили 30% опрошенных респондентов.

Астрологи считают, что вокруг каждого знака зодиака существуют уже определенные стереотипы. Например, земные знаки (Тельцы, Девы, Козероги) прекрасны для создания крепкой семьи, а водные (Скорпионы, Рыбы, Раки) менее привлекательны в ощущении стабильных и надежных отношений, так как для них самое важное — это страсть и эмоции.

Если строить отношения на долгий срок с огненными знаками (Овны, Львы, Стрельцы), то они могут быть с партнером до тех пор, пока они чувствуют влюбленность. Рутина и монотонная жизнь в их картину мира не вписывается. А вот интриги, легкий флирт и недолгие увлечения нужны воздушным знакам (Близнецам, Водолеям и Весам).

По данным исследования, процент украинцев, которые обращают внимание на знак зодиака, превысил отметку в 60%. При этом 85% респондентов не против пойти на свидание, знак зодиака которого им не подходит.