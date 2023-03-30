Квартира за две средние зарплаты: где в Украине можно купить недорогое жилье

В Украине несложно приобрести жилье даже имея в кармане всего 40 тыс. грн. Правда, покупая квартиру за такую сумму, нужно быть готовым к определенным неудобствам. Недорогое жилье преимущественно расположено в сельской местности и не имеет некоторых коммуникаций, например санузла. А еще такая квартира может нуждаться в дорогостоящем ремонте.

Но если финансовые возможности ограничены, выбирать не приходится. На сайтах по продаже недвижимости много объявлений с квартирами до 40 тыс. грн. Причем среди них есть вполне приличные варианты с двумя комнатами, туалетом и даже подвалом.

Например, в селе Помична, что в Кировоградской области, двухкомнатную квартиру продают ровно за 40 тыс. грн. Ее площадь составляет 47 кв. м, из которых 7 «квадратов» занимает кухня. Планировка раздельная, есть ванная и туалет. Также в цену недвижимости входит кладовка, погреб и сарай.

За ту же цену можно купить и двухкомнатную квартиру в городе Жовква Львовской области. Жилье на 43 кв. м с кухней 8 квадратов находится в самом центре города. По словам владельца, квартира полностью оборудована для комфортного проживания: есть мебель и бытовая техника. Также она прекрасно подойдет для размещения бизнеса, например адвокатской конторы или стоматологического кабинета.

Еще один вариант за ту же сумму – это квартира в городе Славянск, что на Днепропетровщине. Площадь жилья составляет 42 кв. м с кухней на 7,7 кв. м. Квартира расположена в двухэтажном кирпичном доме. Есть газ и электроэнергия. Недалеко находится магазин, остановка общественного транспорта и железнодорожная станция. Правда владелец предупреждает: «квартира нуждается в ремонте».

Следует отметить, что недорогого жилья в Украине сейчас достаточно. Иногда за сумму до 40 тыс. грн. можно приобрести даже не квартиру, а целый дом. Однако такое жилье, скорее всего, будет расположено либо вблизи зоны боевых действий, либо неподалеку от границы с россией. Так что вкладывать деньги в недвижимость, которая может в любой момент пострадать от вражеского снаряда, мало кто решается.