Украинцам хотят вручать повестки через Viber, WhatsApp и Telegram: номера телефонов уже собраны

В Украине военнообязанным мужчинам в скором времени начнут отправлять повестки в Viber. Для этого уже есть почти все необходимые условия. В частности, сформирована база телефонных номеров граждан призывного возраста, а сам механизм отправки «приглашений» в военкомат аналогичен уже существующему механизму рассылки судебных повесток.

О возможном нововведении сообщил член комитета по вопросам национальной безопасности и, по совместительству, представитель президента в парламенте Федор Вениславский. В эфире всеукраинского телемарафона он рассказал о подробностях внедрения новой системы вручения повесток.

Нардеп подчеркнул, что сейчас нет практически никаких препятствий для воплощения этого замысла. База номеров военнообязанных мужчин в Украине была еще до войны. К тому же есть отличный пример в виде уже работающего механизма рассылки в Viber судебных повесток. Так почему бы не модернизировать работу военкоматов, избавившись при этом от целого ряда устаревших бюрократических процедур.

По мнению Вениславского, начать можно с рассылки гражданам сообщений о необходимости прибыть в центр комплектования по месту жительства. Это уже уменьшит нагрузку на работников военкоматов, сделает их работу более слаженной и эффективной.

В целом, процедура мобилизации в Украине имеет целый ряд недостатков, над исправлением которых сейчас активно работают чиновники. В частности, это вопрос с переселенцами, которые часто игнорируют свою обязанность встать на военный учет по новому месту жительства и фактически «теряются между военкоматами». Ведь если гражданин не состоит на учете ни в одном центре комплектования, получить повестку он может только если будет задержан на блокпосте или прямо на улице для проверки документов.

Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны задался целью решить такие спорные вопросы. В частности, нардепы планируют усовершенствовать некоторые законодательные акты, регулирующие процедуру вручения повесток. Благодаря таким изменениям военкоматы смогут систематизировать вручение повесток и значительно снизить количество конфликтных ситуаций во время выполнения своих прямых обязанностей.