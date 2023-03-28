Знаки Зодиака, которых ждут крупные финансовые поступления весной 2023 года: мнение Павла Глобы

Известный астролог Павел Глоба уверен, что финансовая удача весной 2023 года будет сопутствовать 2 знакам Зодиака. Их ждут крупные финансовые поступления.

Удача не оставит их, поэтому они даже могут выиграть лотерею.

Скорпионы, для вас весна этого года обещает быть денжной Вы можете смело брать лотерейные билеты. К тому же уровень вашего дохода на работе существенно возрастет.

Вы можете рассчитывать на крупные подарки и возврат долгов.

Водолеи, вас ждут позитивные новости. Они коснутся вашей финансовой ситуации. Весной вы можете найти новую работу или же увеличите уровень своего дохода.

Также у вас появится возможность сорвать куш в лотерее. Возможно, вы получите в подарок имущество.