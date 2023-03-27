ГНС Украины объявила охоту на мужчин-беглецов: надолго остаться в Европе им не удастся

Украинцы призывного возраста, которым удалось незаконно пересечь границу, не смогут остаться ни в одной из стран Европы. Украинские пограничники активно сотрудничают с властями стран ЕС и Молдовы. Так что мужчин из Украины рано или поздно ждет возвращения на родину и законное наказание.

Об этом в эфире телемарафона рассказал прессекретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. В своем заявлении он упомянул случай с беглецом, который утонул, пытаясь пересечь украинско-румынскую границу, и предостерег украинцев от таких необдуманных поступков.

Демченко отметил, что с начала войны Государственная пограничная служба зарегистрировала уже немало случаев незаконного пересечения границы военнообязанными мужчинами. Некоторые граждане за возможность уехать из страны платили немалые деньги организаторам своего побега. Однако пересечь границу – это лишь пол дела.

Благодаря сотрудничеству украинских пограничников с властью и силовыми структурами соседних стран, беглецам не удается надолго устроиться за границей. Их отказываются оформлять как беженцев и при первой же возможности депортируют обратно в Украину.

Представитель ГНС также отметил, что мужчинам призывного возраста, которые незаконно пересекли границу, придется нести ответственность перед законом. За такое нарушение во время действия в стране военного положения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Андрей Демченко призвал украинцев, выбирая судьбу беглеца, задуматься над возможными последствиями своего выбора.

Напомним, что пересекать границу Украины во время военного положения разрешено лишь некоторым категориям мужчин. Среди них водители-дальнобойщики, железнодорожники и спортсмены, при наличии у них соответствующих документов. Также выезд разрешается многодетным родителям-одиночкам, мужчинам с инвалидностью инвалидам и забронированным сотрудникам, отправляющимся в командировку по работе. Остальные украинцы призывного возраста, пытаясь пересечь границу, рискуют оказаться за решеткой.