Украинцев предупредили о повышении тарифа на свет: когда и на сколько увеличится цена

В Украине скоро повысят тарифы на электроэнергию. Соответствующее решение в правительстве могут принять уже в следующем месяце. Его следствием станет как минимум двукратный рост стоимости кВт*ч. То есть цена единицы электроэнергии составить примерно 2,5-2,7 грн за киловатт. Однако без повышения цен у энергетиков просто не будет средств на ремонт поврежденных россиянами электростанций и других объектов инфраструктуры.

Пересмотреть тарифы на электроэнергию в Украине собирались еще до войны. Повышение цен планировалось на весну 2022 года. Уже тогда власти понимали, что искусственно удерживать тариф на уровне 1,44 грн/кВт*ч в то время, как рыночная цена единицы энергии достигает 2,5-3,5 грн, больше не удастся.

А сейчас, когда к проблемам энергетической отрасли добавился еще и ущерб, нанесенный российскими ракетами, повышение тарифов и вовсе стало единственным возможным решением. Ведь денег на ремонт электростанций и энергосетей нет ни в бюджете, ни у самих поставщиков.

Однако решиться на повышение тарифов чиновникам все же нелегко, хотя выбора у них практически нет. Платежеспособность украинцев во время войны существенно снизилась, а увеличение сумм в платежках почти вдвое сильно ударит по их кошелькам.

К тому же во властных кругах никак не могут решить, что делать с отдельными тарифами на разные объемы потребления. Речь идет об отдельной цене 1,68 грн/кВт*ч для потребителей, использующих более 250 киловатт в месяц. Часть чиновников считает такое деление на богатых и бедных несправедливым и предлагает установить единый тариф для обеих категорий потребителей.

Окончательной стратегии повышения цен на свет у властей пока еще нет. Но украинцев уже предупредили о возможном удорожании. И если тариф не изменится весной, то к концу 2023 года платежки населения точно потяжелеют. При этом стоимость услуги электроснабжения для украинцев вырастет как минимум до 2,5 грн за киловатт.