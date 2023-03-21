Украинцы могут подзаработать на продаже необычных банкнот: какие гривны стоят дороже всего

Украинцы могут заработать приличные деньги, продавая обычные гривневые купюры. Причем они не обязательно должны быть старинными или бракованными. Коллекционеры готовы платить тысячи гривен лишь за необычный серийный номер купюры.

На популярном онлайн-аукционе Violity можно найти немало объявлений о продаже таких денежных знаков. В частности, в одном из них предлагают приобрести сразу десять купюр с номерами от ЕД 1666660 до ЕД 1666669. За весь набор продавец установил цену в 30 тыс. грн. В объявлении он рассказал, что:

купюры в отличном состоянии;

не имеют ни одного дефекта;

не подлежали реставрации.

Также на интернет-ресурсе продается купюра номиналом 1 гривна, выпущенная в 2014 году. Она имеет уникальный номер УУ 1111111. Именно поэтому владелец запросил за купюру невероятную цену в 10 тыс. грн. В объявлении сказано:

купюра не имеет дефектов;

реставрации не подлежала.

Еще одну купюру, на этот раз номиналом 500 грн, продают за 25 тыс. грн. Она имеет номер ХВ 6666666. В объявлении владелец указал:

купюра в идеальном состоянии;

дефектов нет;

не реставрировалось.

Однако на фото купюра смотрится совсем не «идеально». На ней можно увидеть следы изгиба. Так что, судя по всему, эти 500 грн в течение определенного времени были в обращении.

Есть на сайте онлайн-аукциона объявление, в котором за 1 грн просят аж 20 тыс. грн. Дело опять же в ее номере – ЗН 0000001. Купюры с так называемыми «низкими» серийными номерами коллекционеры очень ценят и готовы платить за них огромные суммы. Продавец также отметил, что:

состояние купюры – идеальное;

она запаяна в оргстекло.

Кроме купюр с интересными номерами, ценятся также денежные знаки, обладающие определенными дефектами. В частности, достаточно дорого стоят купюры, у которых обратная сторона повернута на 180 градусов по отношению к лицевой. Также «популярным» браком является недостаточно четкая печать, например, когда на купюре видны только ее номинал и орнамент.