Не для всех: повышение пенсий в 2023 году не затронет некоторые категории пенсионеров
В марте, после индексации пенсионных выплат, у большинства украинских пенсионеров произошло увеличение пенсий. Однако некоторые граждане не получили никакой прибавки к своим пенсионным средствам.
Некоторые пенсионеры ожидают повышения пенсионных выплат с апреля. Тем не менее, есть определенные группы граждан, которые не увидят повышения пенсий.
Ожидается, что более 10 миллионов украинцев получат прибавки к пенсиям, причем некоторые украинцы уже получили обновленные выплаты.
В 2023 году индексация пенсионных выплат не коснется следующих категорий граждан:
- Работающие пенсионеры с ограниченным страховым стажем и расчетным размером пенсии менее 2 100 гривен.
- Бывшие работники органов прокуратуры.
- Граждане, пенсия которых превышает максимально возможный размер, установленный законодательством Украины (в настоящее время максимальный размер пенсии в Украине равен десяти прожиточным минимумам для лиц нерабочего возраста, что составляет 20 930 гривен).
- Лица, получающие ежемесячное пожизненное пособие, например, судьи.
Хотя большинство украинских пенсионеров выиграли от недавней индексации пенсионных выплат, важно понимать, что некоторые группы не испытают никакого повышения. В результате в Украине могут возникнуть различия в финансовой поддержке, предоставляемой различным категориям граждан.
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