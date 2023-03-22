Не для всех: повышение пенсий в 2023 году не затронет некоторые категории пенсионеров

В марте, после индексации пенсионных выплат, у большинства украинских пенсионеров произошло увеличение пенсий. Однако некоторые граждане не получили никакой прибавки к своим пенсионным средствам.

Некоторые пенсионеры ожидают повышения пенсионных выплат с апреля. Тем не менее, есть определенные группы граждан, которые не увидят повышения пенсий.

Ожидается, что более 10 миллионов украинцев получат прибавки к пенсиям, причем некоторые украинцы уже получили обновленные выплаты.

В 2023 году индексация пенсионных выплат не коснется следующих категорий граждан:

Работающие пенсионеры с ограниченным страховым стажем и расчетным размером пенсии менее 2 100 гривен. Бывшие работники органов прокуратуры. Граждане, пенсия которых превышает максимально возможный размер, установленный законодательством Украины (в настоящее время максимальный размер пенсии в Украине равен десяти прожиточным минимумам для лиц нерабочего возраста, что составляет 20 930 гривен). Лица, получающие ежемесячное пожизненное пособие, например, судьи.

Хотя большинство украинских пенсионеров выиграли от недавней индексации пенсионных выплат, важно понимать, что некоторые группы не испытают никакого повышения. В результате в Украине могут возникнуть различия в финансовой поддержке, предоставляемой различным категориям граждан.