Три знака зодиака вскоре разбогатеют: вторая половина марта станет для них «звездным часом»

Во второй половине марта некоторым знакам зодиака внезапно начнет везти с деньгами. Венера и Юпитер будут способствовать повышению их доходов и удачным инвестициям. Наибольший успех в сфере финансов ожидает Тельцов, Львов и Весов. Они получат шанс построить блестящую карьеру и безумно разбогатеть.

Телец

В конце марта банковский счет Тельца пополнится внушительной суммой. Скорее всего, это будет премия от работодателя или подарок от родственников. Неожиданная прибыль позволит уроженцам знака, уже привыкшим экономить, немного «ослабить пояса» и сделать себе дорогой подарок.

Карьера Тельцов во второй половине марта начнет стремительно развиваться. Им предложат взяться за новый перспективный проект, который в будущем принесет невиданную ранее прибыль и откроет путь к богатству.

Лев

У Львов уже в ближайшие дни начнется долгожданная «белая полоса». Они вырвутся из замкнутого круга невезения и начнут работать над улучшением своей жизни. Уроженцы знака с головой уйдут в работу и очень скоро получат повышение.

Однако чтобы по-настоящему разбогатеть Львам придется проявить немного терпения. Несколько месяцев упорного труда принесут свои плоды и уроженцы знака смогут даже приобрести себе новую квартиру. Что уж говорить об остальных приятных мелочах, которые принесет им новый финансовый статус.

Весы

Для Весов в конце марта наступит настоящий «звездный час». На работе наконец-то оценят их таланты и предложат руководящую должность. Хотя для этого представителям знака придется выйти из зоны комфорта и проявить решительность.

Заработки Весов на новой должности стремительно вырастут, превосходя все их ожидания. У представителей знака появится возможность осуществить свои давние мечты, например отправиться в путешествие или купить автомобиль. Однако астрологи советуют им не тратить заработанные деньги направо и налево. Лучше инвестировать часть денежных средств в недвижимость или положить на счет в банке.