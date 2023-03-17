Дом за 1000$ – это реально: что предлагает за эти деньги украинский рынок недвижимости

Стоимость недвижимости в Украине постоянно растет и с каждым годом все больше отдаляется реальных доходов населения. Но как оказалось приобрести жилье украинцы могут даже за 1000$. Причем речь идет не о маленькой квартирке на несколько квадратов, а о большом доме. Хотя такая недвижимость, невзирая на дешевизну, имеет свои минусы.

Дешевые дома до 1000$ находятся преимущественно в поселках, значительно удаленных от крупных городов. Обычно в таких населенных пунктах плохо развита инфраструктура и, чтобы получить элементарные услуги, их жителям приходится несколько часов добираться до ближайшего города на машине.

Тем не менее, объявлений о продаже недорогих домов в сельской местности в сети хватает. Например, на одном из популярных порталов недвижимости недавно появилось предложение относительно дома в Сумской области, площадь которого составляет 100 кв. м. Почему такой дом продают менее чем за 1000$? Все просто: он находится всего в нескольких километрах от границы с россией.

Похожее здание продается и в селе Кренидовка Сумской бласти. Его площадь 120 кв. м, а цена составляет 37 тыс. грн. Но владелец откровенно заявляет, что продает не столько сам дом, сколько землю, на которой он расположен. Так что состояние недвижимости судя по всему оставляет желать лучшего.

А вот на Закарпатье в селе Золотарево дом с аналогичной площадью в 120 квадратов готовы отдать всего за 16 тыс. грн. В стоимость дома входит 50 соток земли с колодцем и фруктовым садом. Однако здание находится рядом с украинско-румынской границей, к тому же нуждается в капитальном ремонте.

Стоит отметить, что квартиры в селах также относительно недорогие. Приобретая 2- или даже 3-комнатную квартиру, покупатель без проблем уложится в 1000$. Однако такие квартиры обычно имеют не очень удобное расположение и требуют как минимум косметического ремонта. Но если денег немного, выбирать не приходится. Ведь в больших городах за аналогичное жилье придется заплатить в разы больше.