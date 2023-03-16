Убывающая Луна как предвестник беды: каким знакам зодиака следует остерегаться

Убывающая Луна в знаке Стрельца, которая наступит после первого мартовского Полнолуния, принесет немало бед некоторым зодиакальным знакам. В опасности окажутся рожденные под созвездиями Тельца, Льва и Козерога. В ближайшие дни им придется столкнуться со множеством препятствий. Однако астрологи утверждают, что, преодолев эти препятствия, представители перечисленных знаков откроют себе путь к блестящему будущему.

Телец

В период убывающей Луны представителям знака придется пережить сильный стресс. Накапливавшиеся месяцами отрицательные эмоции наконец вырвутся на свободу и полностью поглотят Тельцов. Из-за такого нестабильного эмоционального состояния уроженцы знака могут принять неправильное решение, которое надолго испортит им жизнь. Так что астрологи советуют Тельцам как говорится «залечь на дно» и «не делать резких движений».

Не стоит также заводить с любимым человеком серьезные разговоры о чувствах и общем будущем. Это может привести к конфликтам и недоразумениям. С обсуждением столь важной темы Тельцам лучше подождать до момента перерождения Луны.

Лев

Львам на этом этапе лунного цикла следует держать под контролем свое безудержное желание доминировать. Резкость и эмоциональность, обычно характерные им в общении, также будут лишними.

Главными помощниками Львов станут чувство юмора и позитивное восприятие мира. С их помощью уроженцы знака будут легко обходить острые углы в отношениях с коллегами и руководством. А в личной жизни такое настроение поможет Львам избежать ссор со второй половинкой.

Козерог

Козерогам советуют прежде всего не концентрироваться на негативе. Каждое событие в жизни имеет как плюсы, так и минусы. Именно эти плюсы Козерогам и придется найти даже в по-настоящему безнадежных ситуациях. Только так они смогут удержаться на плаву и не склониться под давлением обстоятельств.

Астрологи рекомендуют Козерогам найти способ расслабиться и снять стресс. Проблемы на работе заставят их понервничать, поэтому медитация после завершения трудового дня может просто спасти Козерогов, вернув им внутреннее равновесие.