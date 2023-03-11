С 2025 года выйти на пенсию сможет меньше половины 60-летних украинцев: в чем причина

В Украине уже через два года большинство граждан не смогут вовремя выйти на пенсию. Из-за стремительного роста требований к стажу более чем половине украинцев в возрасте 60 лет не удастся оформить себе пенсионные выплаты. Чтобы уйти на заслуженный отдых, им придется работать до 63 или даже 65 лет.

Дело в том, что минимальный стаж для оформления пенсии в возрасте 60 лет сейчас составляет 30 лет. Но благодаря внедрению пенсионной реформы ежегодно требования к стажу растут на 12 месяцев. А поскольку большинство украинцев выходит на пенсию со стажем 32 года, то в 2025-м стать пенсионерами смогут меньше половины 60-летних.

Более того, с каждым годом процент пенсионеров, которым не удастся вовремя оформить пенсионные выплаты, будет увеличиваться. Ведь требования к стажу перестанут повышать только в 2028 году. На тот момент выйти на пенсию в 60-т смогут только украинцы, официально отработавшие более 35 лет.

Как узнать, смогу ли я выйти на пенсию вовремя?

Для этого можно воспользоваться порталом электронных услуг Пенсионного фонда. Там содержится вся информация о местах работы граждан и количестве имеющегося у них страхового стажа. Чтобы узнать, когда вы сможете выйти на пенсию, нужно лишь добавить к своему стажу количество лет, оставшихся до 60-ти. А затем сравнить полученное число с требованиями к стажу, которые будут действовать, когда вы достигнете пенсионного возраста.

Если стажа не хватает можно выйти на пенсию и позже, например в 63 или 65 лет. Для пенсионеров такого возраста требования к стажу значительно ниже. Чтобы оформить пенсию в 63 года нужно иметь 20 лет страхового стажа, а 65-летним пенсионерам хватит и 15 лет.

Но есть еще один вариант выйти на пенсию вовремя. Стаж можно докупить, хоть это и будет стоить недешево. За один месяц страхового стажа придется заплатить 2948 грн. А если не хватает нескольких лет, это будет стоить будущему пенсионеру десятки или даже сотни тысяч гривен.