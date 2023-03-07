Вийти на пенсію вчасно зможуть не всі: кому з українців доведеться працювати і після 60-ти

В Україні з кожним роком збільшуються вимоги до стажу. Наприклад з 1 січня 2024 року щоб вийти на пенсію в 60-т потрібно буде мати 31 рік страхового стажу. Хоча станом на сьогодні українці можуть виходити на пенсію відпрацювавши офіційно лише 30 років.

Згідно з пенсійною реформою вимоги до стажу будуть невпинно зростати аж до 2028 року. Тоді для вчасного виходу на пенсію українцям знадобиться 35 років стажу. Вчені підрахували, що зараз громадяни виходять на пенсію із середнім стажем 32 роки. Тобто приблизно у 2025-му настане переломний момент, після якого більшості українців доведеться працювати навіть після 60-ти.

Варто зазначити, що українці можуть вийти на пенсію й у 63 та 65 років. Причому вимоги до стажу для них будуть значно нижчі – 20 і 15 років. Та все одно таким громадянам доведеться працювати зайві 3 чи 5 років, лише через те, що на момент досягнення ними пенсійного віку змінилися вимоги щодо стажу.

Як перевірити, чи зможу я вийти на пенсію у 60 років?

Дізнатися, коли ви зможете вийти на пенсію, можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Потрібно лише зайти у свій аккаунт та перевірити, скільки років стажу у вас є зараз. А потім підрахувати, скільки років ви ще встигнете відпрацювати.

Якщо раптом виявиться, що стажу не вистачає, його можна докупити. Щоправда це буде коштувати доволі дорого. За кожен місяць доведеться заплатити по 2948 грн.

До речі якщо ви не працюєте офіційно, та все одно хотіли б після 60-ти отримувати від держави пенсію, є можливість самостійно сплачувати внески у Пенсійний фонд. В такому разі кожен місяць стажу коштуватиме 1474 грн. Тобто майже удвічі дешевше, ніж якщо докуповувати стаж «заднім числом» вже на порозі пенсійного віку.