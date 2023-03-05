Повестки в Viber и SMS: в Минцифре объяснили процедуру

Многие украинцы задавались вопросом, будут ли для отправки повесток использоваться Viber или государственный портал “Дия”. Министерство цифровой трансформации объяснило, какие услуги будут использоваться при мобилизации. Мстислав Баник, руководитель отдела развития электронных услуг министерства, сообщил некоторые подробности.

Баник пояснил, что правительство не планирует посылать повестки призывникам не через одну из вышеупомянутых платформ. Портал “Дия” будет использоваться только для отправки сообщений и обновлений, связанных с судебными решениями, например, о дате судебного заседания. Пользователи смогут отключать эти сообщения по своему усмотрению. Баник подчеркнул, что через эти платформы не будут посылаться повестки в суд.

Что касается программы для обмена сообщениями Viber, она будет использоваться только для получения сообщений о необходимости явиться в суд, а не для целей призыва в армию. Однако Viber активно использовался во время пандемии COVID-19 для продвижения каналов “Акция” и “МЗ”. По мнению экспертов, Viber обеспечивал бесплатные рассылки миллионам пользователей во время таких кампаний как “Тысяча за вакцинацию” и COVID-сертификаты.