Мошенники берут онлайн-кредиты на украинцев: как избавиться от чужого долга

В Украине за последние несколько лет огромную популярность приобрели микрокредиты. Небольшой займ или так называемые «деньги до зарплаты» можно оформить онлайн в специальных микрофинансовых организациях (МФО). Однако благодаря простоте оформления таких кредитов мошенники начали массово использовать этот механизм в своих аферах.

Как отметила юрист Ирина Бурченюк, такие случаи сейчас случаются чуть ли не каждый день. Украинцы просыпаются утром и узнают, что должны какой-то неизвестной МФО десятки тысяч гривен. Эксперт рассказала, как действовать в таком случае.

Как избавиться от чужого кредита?

Прежде всего нужно подать заявление в саму организацию, выдавшую кредит, с требованием предоставить следующие документы:

копию кредитного договора;

документы, подтверждающие личность человека, заключившего этот договор.

Также в заявлении нужно объяснить суть ситуации и при возможности приобщить документы, подтверждающие, что вы не брали кредит. Это могут быть выписки с банковского счета, чеки и т.д. Кроме того, в заявлении должно содержаться требование к МФО не начислять задолженность по данному кредиту.

Следующий шаг – обратиться в полицию, чтобы там зафиксировали факт правонарушения. Дополнительно можно написать заявление и в Киберполицию.

О незаконно оформленном на вас кредите нужно обязательно сообщить и в НБУ. А именно составить жалобу о том, что на вас незаконно оформило кредит постороннее лицо, используя при этом поддельные документы. Тогда Нацбанк будет обязан проверить фигурирующую в заявлении МФО.

Когда пора идти в суд?

Если все эти действия будут тщетны и задолженность не отменят, придется обратиться в суд с иском о признании кредитного договора недействительным. В процессе рассмотрения дела нужно предоставить доказательства, что вы не заключали этот договор и вообще не регистрировались на сайте данной микрокредитной организации.

Также, по мнению юриста, следует подать в суд ходатайство о:

получении от мобильного оператора данных о номере, который использовался при оформлении кредита (выписка звонков и СМС, местонахождение абонента и т.п.);

информации от банка о счете, на который перечислили кредитные средства.

Бурченюк также отметила, что жертв кредитного мошенничества могут преследовать коллекторы МФО, которой они якобы должны деньги. Таких людей ни в коем случае нельзя пускать в свое жилье, а все общение с ними обязательно документировать.