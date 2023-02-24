В Украине появились новые гривны: как они выглядят

Национальный банк Украины представил памятную купюру номиналом 20 грн. Она носит символическое название «Помним! Не простим!» и посвящена борьбе украинского народа с русскими захватчиками.

О появлении в Украине новой купюру сообщила пресс-служба НБУ. Официальная презентация денежного знака прошла 23 февраля. В тот же день его ввели в обращение. Также с 24 февраля купюру можно купить в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

Новая двадцатка имеет необычно яркий дизайн. В отличие от других украинских купюр, на этой все рисунки и надписи выполнены вертикально. На лицевой стороне купюры изображены три украинских воина, устанавливающих государственный флаг на фоне карты с фрагментами территории Украины. Также на заднем плане размещены флаги стран, которые помогают Украине во время войны. Кроме того, на купюре содержится ряд патриотических надписей, которые за время войны стали для украинцев символом стойкости и силы духа.

Обратная сторона купюры посвящена физическим и душевным страданиям, которые испытал народ Украины за время войны. Там изображена стилизованная композиция с символами мученичества, борьбы и стремления к свободе. Такой дизайн передает эмоции и чувства людей, которые находились и до сих пор остаются в оккупации или зоне боевых действий.

Известно, что новый денежный знак обладает стандартными и дополнительными элементами защиты. Его ширина составляет 80 мм, а длина – 165 мм.

Памятную купюру выпустили тиражом 300 тыс. шт. Из них 200 тыс. шт будут продавать в специальной упаковке как сувенирную продукцию. Еще 99,9 тыс. шт пойдут на продажу в более скромном формате – бумажных конвертах.

В НБУ подчеркнули, что новая 20-гривневая банкнота является законным платежным средством. Ее обязаны без ограничения принимать все предприятия и учреждения, а также физические лица на всей территории Украины.