В Украине проверят получателей соцвыплат: что грозит «фейковым» льготникам

В 2023 году в Украине продолжат проверку получателей пенсий и других видов социальных выплат. Такая проверка обычно состоит из трех этапов. Сначала украинцев проверяют при подаче документов на выплаты. Затем регулярно контролируют в течение всего времени получения пособия. А последний этап длится еще 3 года после того, как гражданину перестали платить государственную помощь.

Проверку документов, подаваемых в процессе оформления выплат, производят органы социальной защиты, к которым обращается человек. Затем эстафету перехватывает Минфин. В автоматическом режиме ведомство следит за финансовыми операциями льготника, как например поступление значительной суммы на банковский счет, приобретение автомобиля и т.д. И даже после того, как украинец перестанет получать соцвыплаты, все имеющиеся данные о нем будут храниться в течение 3 лет.

Но стоит помнить, что само Министерство финансов, которое мониторит финансовые потоки пенсионера, не может применить к нему никаких штрафных санкций. Ведомство только передает собранные данные в Минсоцполитики, а там уже решают, лишать ли гражданина назначенных ему выплат.

Если окажется, что деньги от государства человек получал незаконно, его могут не только лишить пособия, но и потребовать возврата выплаченных ранее денег. В таких случаях управление соцзащиты подает в суд на «фейкового льготника» и может даже конфисковать его имущество, если тот не захочет возвращать долг.

Такая ситуация недавно имела место в Запорожье. Семья получала социальные выплаты как малообеспеченная, а затем оказалось, что один из членов этой семьи трудоспособен. Это противоречит критериям назначения помощи, поэтому социальная служба подала на семью судебный иск, требуя возврата незаконно полученных выплат на сумму 4 тыс. грн. Теперь в случае невозврата денег у семьи могут отобрать имущество, чтобы продать его и погасить долг. Кроме того, ответчикам грозит арест их банковских счетов.