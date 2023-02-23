В Украине подорожал хлеб: сколько сегодня стоит главный продукт

За последний месяц в Украине существенно подорожали некоторые виды хлеба. Например буханка «Riga Бородиновского» весом 300 гр по состоянию на 21 февраля стоила 32,3 грн. Хотя еще в январе его можно было приобрести за 28,23 грн, то есть на 4 грн дешевле.

О стремительном росте цен на главный продукт стало известно благодаря статистике, опубликованной на сайте «Минфин». По данным ресурса хлеб «Riga Бородиновский» в украинских супермаркетах сейчас можно приобрести по следующим ценам:

Varus – 33,2 грн;

Метро – 31,4 грн.

Тем временем ржаной хлеб, продаваемый под брендом «Украинский Столичный», почти не подорожал. Стоимость буханки весом 950 гр сейчас составляет 36,28 грн, а в январе она стоила 36,24 грн. То есть за месяц цена выросла всего на 4 коп.

Стоимость хлеба «Украинский Столичный» в супермаркетах страны такова:

Novus – 38,25 грн;

Ашан – 37,9 грн;

Мегамаркет – 32,7 грн.

Самый популярный среди украинцев пшеничный хлеб тоже почти не изменился в цене. С января буханка хлеба весом 650 гр подорожала в среднем на 2 коп – с 32,08 грн до 32,10 грн. В супермаркетах его продают по следующим ценам:

Мегамаркет – 32,2 грн;

Novus – 31,99 грн.

Еще одним ценовым рекордсменом наряду с «Riga Бородиновским» стал нарезанный пшеничный хлеб бренда «Царь Хлеб». Он также подорожал почти на 4 грн. Стоимость 600-граммовой буханки выросла с 31,9 грн в январе до 35,93 грн в феврале.

Также в феврале украинцы почувствовали на себе значительное подорожание еще одного незаменимого продукта – соли. На сайте «Минфина» была опубликована цена 1 кг морской соли, которая по состоянию на 19 февраля составила 33,05 грн. В январе же килограммовая упаковка соли стоила в среднем 32,55 грн. То есть, ее цена менее чем за месяц выросла на 50 коп.

Кстати, обычная каменная соль стоит значительно дешевле – в среднем 24,77 грн за 1 кг. Но из-за захвата и частичного разрушения оккупантами предприятия «Артемсоль» ее теперь бывает сложно найти на прилавках.