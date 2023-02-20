Клад в кошельке: коллекционеры готовы платить тысячи гривен за обычные оборотные монеты

Украинцы каждый день находят в своих карманах и кошельках монеты, которые стоят тысячи гривен. Многие из таких счастливчиков даже не знают, что наткнулись на настоящее сокровище и упускают возможность хорошенько подзаработать. В то время как уникальной и крайне ценной может оказаться даже самая обычная оборотная монета, которой еще вчера рассчитывались за покупки.

Например, многие коллекционеры сейчас охотятся за монетой номиналом 25 копеек разновидности 4БАМ. Такие денежные знаки выпускались в 1992 году. По информации со специализированного ресурса «Монеты-ягодки», продать эту копейку можно не менее чем за 3300 грн. Хотя иногда участники аукционов предлагают за нее 3600 грн и более.

Узнать ценную монету не сложно. Она отличается выпуклым щитом на реверсе с вдавленным в него трезубцем. Монету чеканили используя английский штемпель, который потом сочли бракованным. Но вдавленный трезубец, отличающий эти 25 копеек, до сих пор называют «англичанкой». Такие экземпляры «английской чеканки» были выпущены в ограниченном количестве, однако они все еще встречаются в обращении.

Дорого можно продать и 5 копеек разновидности 1.1ААк также 1992 года чеканки. Цена монеты колеблется от 4000 до 6000 грн. Копейка имеет несколько особенностей, отличающих ее от других:

средний зубчик трезубца с утолщением сверху;

цифра «1» в дате выпуска имеет хвостик;

гроздь №2 по своей форме напоминает прямоугольный треугольник;

грубая насечка на гурте.

Именно грубая насечка считается главной характеристикой этой монеты, ведь она была сделана в результате ошибки. Таких денежных знаков очень мало и в обращении они встречаются крайне редко. Отсюда и высокая цена монеты.

Среди ценных оборотных монет стоит отметить 2 копейки 2003 года выпуска. За такую монету коллекционеры готовы заплатить 1800–2200 грн. Ценность этих копеек нумизматы объясняют небольшим тиражом. Ведь они выпускались не для обращения, а для комплектования годового набора НБУ. Но этот набор так и не выпустили и в конце концов монеты попали в обращение.