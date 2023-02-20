Коснется практически всех пенсионеров: пенсионные выплаты будут увеличены уже с весны

В марте в Украине будет произведена индексация пенсий. Она коснется всех пенсионеров, которые получают выплаты, рассчитанные по общей формуле. В результате индексации доходы более чем 10 млн. пожилых людей вырастут на 20%.

Как отметила глава Министерства социальной политики Украины, Оксана Жолнович большинство украинских пенсионеров получит доплату в размере от 400 до 700 грн. Причем, на этот раз выплаты повысят даже гражданам с минимальной пенсией, хотя это и не предусмотрено законом об индексации. Пойти навстречу пенсионерам-минимальщикам в Минсоце решили из-за рекордной инфляции, которая превратила доходы этой категории населения в абсолютный мизер.

С 1 марта пенсии пересчитают и каждому украинцу на заслуженном отдыхе назначат индивидуальный размер повышения. Сумма, на которую вырастут доходы стариков будет зависеть от их «чистой» пенсии, то есть вычисленной по формуле. Никакие надбавки за возраст или стаж при индексации учитывать не будут.

Известно, что в правительстве рассматривали вариант повышения пенсий на долю от 20 до 24%. Но на днях в Минсоце сообщили, что по решению правительства выплаты пенсионерам все-таки повысят на 20%. Таким образом, у украинских пенсионеров, которые сейчас получают «минималку», доходы увеличатся с 2100 грн ориентировочно до 2600 грн. В то время, как размер средней пенсии вырастет с 3500 грн до 4200 грн.

Оксана Жолнович также отметила, что возможности провести индексацию Минсоц обязан прежде всего украинским военным. С начала войны к вооруженным силам присоединилось около 1 млн. украинцев, которые получили достаточно высокую заработную плату. Именно благодаря их взносам в Фонд социального страхования удалось существенно увеличить бюджет Пенсионного фонда и сделать возможным повышение пенсий. В то же время все остальные бюджетные выплаты, как например минимальная зарплата или прожиточный минимум в 2023 году повышать не планируют.