Что будет с курсом доллара на пороге весны: эксперт озвучил свой прогноз

Курс доллара в Украине в течение текущей недели, то есть с 20 по 26 февраля, существенно не изменится. По прогнозам экспертов, стоимость «зеленого» в банках и обменниках будет колебаться в пределах 39,5 и 41 грн. При этом тенденция к стабилизации курса сохранится и с приходом весны.

Об этом рассказал глава департамента казначейства Cominbank Герман Марченко. В частности, он детально объяснил, какие факторы способствуют такой ситуации на валютном рынке Украины. В частности это:

умеренная инфляция (менее 1% за первые полтора месяца 2023 г.);

сбалансированный спрос и предложение на наличную иностранную валюту (благодаря валютным интервенциям Нацбанка);

финансовая помощь от международных партнеров (до 4 миллионов долларов в месяц);

стабильная учетная ставка Национального банка (на уровне 25%);

«замороженный» официальный курс;

регулярные валютные вливания благодаря зерновой сделке (деньги, вырученные с экспорта зерна);

помощь от международных партнеров в военной и материально-технической сферах;

героизм и самоотверженность ВСУ.

Все эти факторы позволяют экспертам достаточно уверенно делать прогнозы на курс. Конечно, стоимость доллара в Украине будет минимально колебаться, ведь рынок – это своего рода живой организм. Но эти колебания в течение текущей недели не превысят 0,5 грн.

Что будет с долларом весной

Герман Марченко отметил, что глобального изменения курса доллара украинцы могут не бояться еще как минимум полтора месяца. Все вышеперечисленные факторы стабильности будут поддерживать курс в пределах 39-41,5 грн/$ ориентировочно до середины апреля.

Инфляция обещает и дальше быть умеренной и весной вряд ли пересечет рубеж в 1,8%. Не ожидают НБУ сюрпризов и от международных партнеров. А если внешняя помощь будет поступать стабильно, дефицита бюджета, как и резких скачков курса, не будет.

Какой курс доллара сейчас

По состоянию на воскресенье, 19 февраля курс наличного доллара составлял 39,5 грн/$ на покупку и 39,95 грн/$ на продажу. На черном рынке «американец» торговался за 39,8 грн/$ и 39,9 грн/$ на покупку и продажу соответственно. При этом официальный курс доллара, зафиксированный Нацбанком, составляет 36,56 грн/$.