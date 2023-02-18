Обменять дважды не получится: в «Укрпочте» рассказали, как противодействуют мошенничеству при обмене ламп

С момента старта программы обмена ламп накаливания на LED-лампы в отделения «Укрпочты» с этой целью обратилось более 1 млн украинцев. Каждый из них получил по 5 новых энергосберегающих ламп, которые между прочим стоят примерно в 10 раз больше лампочек старого образца. Собственно, такая значительная разница в цене ламп создает определенный риск мошенничества, в частности массового обмена ламп для их дальнейшей продажи. В Укрпочте рассказали, как противодействуют таким нечестным намерениям.

Обмен ламп в отделениях «Укрпочты» осуществляется либо посредством регистрации в приложении «Дия», либо непосредственно на месте с предъявлением документов. Чтобы один и тот же гражданин не обменял лампы дважды, используя каждый из этих способов, при выдаче ламп работники Укрпочты фиксируют его идентификационный код. Повторно человеку с тем же номером налогоплательщика лампы не выдают.

Об этом рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский. Он также напомнил, что при обмене ламп нужно иметь при себе не только идентификационный код, но и паспорт. Именно этот документ подтверждает гражданство человека и его возраст. Ведь обменять лампы накаливания на светодиодные по государственной программе могут только украинцы старше 18 лет.

Глава крупнейшего почтового оператора страны также подчеркнул, что украинцам не стоит медлить с использованием новых ламп. Суть программы обмена состоит в том, чтобы уже сейчас снизить нагрузку на энергетическую систему страны. Так что не стоит обменивать лампы и складывать их в шкафчик на будущее.

Еще одной идеей программы бесплатного распространения LED-ламп является повышение их популярности среди украинцев. Людям нужно показать всю выгоду и удобство использования энергосберегающих ламп. Тогда даже после завершения государственной программы они сами с радостью будут покупать себе такие светильники.