Год, когда все изменится: с 2025-го большинство украинцев не смогут вовремя выйти на пенсию

В Украине из-за введения пенсионной реформы ежегодно повышаются требования к стажу. В частности, в 2023 году выйти на пенсию в 60 могут только граждане со страховым стажем не менее 30 лет. Однако согласно схеме реформирования пенсионного законодательства, эти требования с каждым годом будут расти на 12 месяцев. То есть количество украинцев, которые смогут вовремя выйти на пенсию, будет становиться все меньше. Уже к 2025 году таких останется около 50%.

Об этом рассказала ученая Лидия Ткаченко. Она отметила, что по состоянию на сегодня ситуация с выходом украинцев на заслуженный отдых еще не критична. Ведь, по данным социальных исследований, средний стаж украинцев в 60-летнем возрасте составляет 32 года. Но после 2025 года, когда требования к стажу превысят эту цифру, ситуация кардинально изменится.

Количество украинцев, которые смогут вовремя оформить себе пенсию, с 2025 по 2028 год, то есть до завершения реформы, будет стремительно снижаться и в конце концов достигнет менее 50%. Причем стоит отметить, что такие подсчеты производились еще до пандемии Корнавируса и полномасштабной войны, которые лишили миллионы украинцев возможности работать и получать стаж. Так что даже эти не слишком оптимистичные данные можно считать улучшенной версией правды.

В таких условиях Лидия Ткаченко считает повышение требований к стажу как минимум нецелесообразным. Ведь на момент завершения реформы большинству граждан придется работать до 63 или даже 65 лет, чтобы выполнить требования и оформить себе хотя бы минимальную пенсию. А это приведет лишь к снижению уровня жизни украинских пенсионеров.

Вместо этого эксперт предлагает «заморозить» реформу, тем самым остановив рост требований к стажу. А заодно повысить пенсионный возраст до 65 лет, что уже сделало большинство развитых стран Европы. В таком случае у украинцев будет гораздо больше шансов выйти на пенсию в соответствующее время и на достойных условиях.