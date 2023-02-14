Трем знакам зодиака до конца февраля будет безумно везти: Меркурий осуществит их мечты

Меркурий, который проходит через созвездие Водолея и задержится в нем до 2 марта, принесет удачу и счастье трем зодиакальным знакам. У них наладится личная жизнь, а также произойдет стремительный карьерный рост.

По словам астрологов, будет неустанно везти в этот период Тельцам, Львам и Весам. Нестандартные и прогрессивные идеи этих знаков откроют перед ними новые карьерные перспективы. Успех не заставит себя ждать.

Телец

Родившиеся под этим созвездием во второй половине февраля почувствуют сумасшедший прилив энергии. Эту энергию они потратят на реализацию профессиональных целей и смогут достичь в этом деле больших успехов. Благодаря стараниям на работе Тельцы ощутимо улучшат свое материальное положение и смогут потратить немалую сумму денег в собственное удовольствие.

В личной жизни Тельцам тоже повезет. Одинокие представители знака откроют свое сердце и непременно найдут пару. А те, кто уже в отношениях, лучше узнают свою вторую половинку и еще больше в нее влюбятся.

Лев

В ближайшие несколько недель Львы имеют большие шансы воплотить свою мечту в жизнь. Главное не бояться и решительно делать шаг за шагом. Рабочий проект, создание собственного бизнеса или долгожданная поездка – у представителей знака все получится. Нужно только отбросить тревогу и поверить в свои силы.

В романтической сфере Львов также ждут приятные события. Они будут просто излучать обаяние, привлекая всех вокруг. А женатым уроженцам знака астрологи обещают новый увлекательный этап в отношениях.

Весы

Проблемы на работе, которые долго преследовали Весов, вдруг закончатся. Представители знака начнут выкладываться на все сто и продемонстрируют руководству свои самые сильные стороны. Благодаря такому усердию в работе они получат повышение зарплаты и значительно улучшат свое материальное положение.

Личная жизнь Весов в ближайшие две недели будет приносить им исключительно положительные эмоции. Гармония в семье наполнит их энергией и подарит вдохновение. Одинокие же уроженцы знака встретят человека, который заставит их задуматься о серьезных отношениях или даже женитьбе.