Клад в кошельке: какие оборотные монеты украинцы продают за тысячи гривен

Украинцам нередко встречаются монеты, которые можно продать с аукциона за тысячи гривен. Такие копейки обычно находят в старых кошельках, или же просто получают со сдачей в супермаркете. А потом оказывается, что обычная с виду оборотная монета является крайне редкой и стоит целое состояние.

Эксперты рассказали, какие копейки на сегодняшний день считают самыми дорогими. Среди них экземпляры номиналом от 5 до 50 копеек. Некоторые из них коллекционеры охотно приобретут более чем за 10 тыс. грн.

Одной из самых дорогих украинских монет на сегодняшний день считается 10 копеек разновидности 1.14ГАк, выпущенная в 1992 году. За нее на аукционе охотно заплатят от 10 до 14 тыс. грн. Отличить эту копейку от остальных можно по следующим признакам:

утолщенный сверху средний зубчик трезубца;

прямые верхушки букв «Н» и «Ї» (обычно они загнуты);

тонкий и длинный хвостик грозди №3;

гурт с толстой или тонкой насечкой.

Немалую сумму готовы заплатить знатоки и за монету номиналом 5 копеек 1996 года чеканки. Ее цена составляет около 1 тыс. грн. Такая стоимость обоснована небольшим тиражом копейки, составившим всего 5000 штук. При этом аналогичная 5-копеечная монета из банковского набора будет стоить дороже. Ведь такой экземпляр ни дня не был в обороте, поэтому не будет иметь никаких повреждений или следов износа.

Немало можно заработать и на монетах номиналом 50 копеек. В частности, ценятся такие экземпляры:

50 копеек вида 3ВАг 1992 года выпуска – от 4 до 6 тыс. грн;

50 копеек вида 1.1АГм отчеканенные в 1994 году – от 2 до 4 тыс. грн.

Также среди нумизматов большой популярностью пользуются 25-копеечные монеты. Наиболее ценной из них является 25 копеек разновидности 5.1ДАг. Она имеет ряд особенностей:

толстый и округлый средний зубчик трезубца;

нижняя часть хвостика от буквы «Ї» касается буквы «Н»;

гроздь №2 имеет форму тупоугольного треугольника;

гладкий гурт без насечек.

Также эту монету отличает нечеткое изображение колосьев и листьев на аверсе.