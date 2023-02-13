ПриватБанк запрещает переводы и снятие наличных с кредиток: кому и по какой причине

В ПриватБанке некоторым клиентам ставят дополнительные ограничения на использование кредитных средств. Банк запрещает операции, которые считает рискованными из-за потенциальной неплатежеспособности держателя карты. В частности, некоторые украинцы теряют возможность снимать наличные или переводить средства со своей кредитки.

Об этом стало известно из комментария одного из клиентов ПриватБанка на специальном форуме Минфина. Он рассказал, что однажды просто не смог осуществить перевод со своей кредитки на другую карту. А потом оказалось, что снять наличные он тоже не может. Единственная опция, которая осталась доступна, это оплата покупок онлайн.

О том, что внезапная блокировка некоторых операций может быть связана с войной, клиент даже не думал. Ведь война длится почти год, а возможность переводить и снимать деньги с кредитной карты мужчина потерял только сейчас. При этом у него никогда не было просрочек с возвратом средств, да и в целом его кредитная история не вызывает никаких вопросов.

В ПриватБанке ответили, что регулярно пересматривают условия использования кредитных средств, как и сам размер кредитного лимита, для каждого из своих клиентов. При этом принимают во внимание множество факторов. Кредитная история, конечно, тоже важна. Но иногда на решение банка может повлиять ряд других, не менее значимых показателей.

При этом следует отметить, что в Привате не сообщают об установлении дополнительных ограничений на карту. В частности, автор комментария на сайте Минфина узнал о них случайно, когда просто не смог выполнить запрещенные ему операции. Но когда ограничения снимают, банк сразу же отправляет клиенту соответствующее уведомление.

Проблемы с кредиткой могут возникнуть и в том случае, когда банк заподозрит ее использование для сомнительных операций. Тогда карту блокируют без предупреждения. Причем, такие правила действуют не только в ПриватБанке, но и в других украинских банках.