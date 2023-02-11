Более 5 000 грн за 2 копейки: какие монеты можно продать дороже всего

В Украине можно заработать тысячи гривен на продаже редких монет. Причем речь идет не о раритетных экземплярах многолетней давности, а об обычных оборотных копейках времен независимости. В частности, ценными считаются монеты номиналом 2 копейки. Некоторые экземпляры из ограниченных тиражей можно продать более чем за 5 тыс. грн.

К примеру, 2 копейки разновидности 1АА выпущенные в 1996 году на аукционах покупают за 600-800 грн. Речь идет об экземплярах, состоящих из алюминия. Между тем, за аналогичную монету из немагнитной стали можно выручить от 2,8 до 5,6 тыс. грн.

Особенность монет 1996 года состоит в том, что они входили в коллекционный набор Национального банка. Сначала были выпущены 2-копеечные монеты из нержавеющей стали в количестве 2 тыс. штук. Однако в НБУ решили не включать их в набор. В результате наборы укомплектовали из отчеканенных в том же 1996 году алюминиевых монет. Но некоторые из них все же попали в обращение, потому и считаются столь ценными.

Среди ценных монет номиналом 2 копейки следует выделить также экземпляры 2003 года выпуска. За них коллекционеры с радостью заплатят от 1,8 до 2,2 тыс. грн.

Нумизматы объясняют ценность копеек 2003 года тем, что их также отчеканили для комплектования годового набора НБУ. Но этот набор так и не выпустили, а большинство монет попало в обращение.

В общем, дорого продать можно даже монету, которая не является редкой. Речь идет о копейках с заводским браком: одинаковыми или зеркальными аверсом и реверсом, разными годами на лицевой стороне монеты и ее гурте. Ценятся и монеты, отчеканенные из нехарактерных для их номинала металлов. Такие копейки можно встретить случайно, например найти на улице или в старом кошельке, и заработать на них неплохие деньги.