Некоторым украинцам вдвое увеличат сумму пособия по безработице: о ком речь

В Украине увеличат сумму пособия по безработице для некоторых категорий граждан. Особые условия будут действовать для внутренне перемещенных лиц, оставшихся без источника дохода. Им будут выплачивать 100% от суммы назначенного пособия в течение всего периода его предоставления. Сейчас же в течение второй половины этого срока украинцы получают лишь 50% от рассчитанной для них Соцстрахом суммы.

О новых правилах начисления выплат безработным переселенцам говорится в законопроекте №8421, который был зарегистрирован в Верховной Раде 6 февраля 2023 года. Он предусматривает увеличение пособия по безработице на 50% для лиц, переехавших из временно оккупированных населенных пунктов и не имеющих возможности подтвердить свой страховой стаж.

Кроме того, срок выплаты пособия по безработице для переселенцев собираются увеличить втрое. Сейчас он составляет 120 дней, но если закон примут, ВПЛ будут выплачивать рассчитанную Фондом социального страхования сумму в течение 360 дней. То есть у переселенцев будет целый год, чтобы найти себе работу, не опасаясь остаться без средств к существованию.

Отметим, что сумма выплат для безработных в Украине рассчитывается в процентах от средней заработной платы и в соответствии со страховым стажем безработного. Чем больше стаж – тем больший процент от средней з/п получает гражданин:

менее 3 лет – 50%;

3-6 лет – 55%;

6-12 лет – 60%;

12-18 лет – 65%;

18-24 года – 70%;

24-30 лет – 75%;

31 год и более – 80%.

Напомним, что выплаты по безработице – это лишь один из видов помощи, которую могут получить внутренне перемещенные лица. Переселенцы имеют право на ежемесячные государственные выплаты в сумме 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на ребенка или инвалида. Кроме того, украинцы, пострадавшие от войны, могут претендовать на выплаты от ряда международных организаций, например ООН, Международного комитета Красного креста и других. Не говоря уж о гуманитарной помощи, которую также регулярно оказывают украинским переселенцам благотворители из-за границы.