«Новая почта» начнет выпускать собственные карты: с их помощью украинцы смогут оплачивать посылки в кредит

«Новая почта» начнет выпускать собственные карты по аналогии с банковскими. Они будут работать на базе платежной системы компании NovaPay. Выход ведущего почтового оператора страны на рынок платежных карт запланирован на третий квартал 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор NovaPay Андрей Кривошапко.

Кривошапко отметил, что сейчас идет активная подготовка инфраструктуры «Новой почты» к появлению нового сервиса. В частности, изменить и усовершенствовать нужно программное обеспечение и офисную систему компании. Контакт-центр «Новой почты» будет переведен на работу в режиме 24/7, да и в целом почти в каждом департаменте «Новой почты» ожидаются нововведения. Кстати, в этой связи компания планирует существенно увеличить свой штат.

Глава NovaPay также рассказал, какие возможности появятся у клиентов, когда «Новая почта» начнет эмиссию собственных карт. Прежде всего, им станет значительно проще оплачивать посылки и получать наложенные платежи. Эти операции можно будет проводить напрямую, без посредничества банков. Кроме того, на карточках планируют открыть кредитный лимит. Так что полученную посылку можно будет оплатить даже если на счете клиента совсем не будет средств.

Амбиции касательно выпуска собственных карт у «Новой почты» были давно. Поэтому частично инфраструктура почтового оператора уже готова к нововведениям. Однако работы еще много, поэтому запуск нового продукта и отложили аж на третий квартал.

Еще одним фактором, повлиявшим на планы «Новой почты», стало решение Верховной Рады. Летом парламентарии проголосовали за то, чтобы разрешить небанковским учреждениям открывать счета и выпускать собственные карты. Этот закон должен был вступить в силу 1 декабря 2022 года с переходным периодом в 60 дней. Но затем депутаты изменили свое решение и перенесли срок реализации нововведения на 1 марта. Так что по крайней мере, до марта выпуск карт от NovaPay будет считаться незаконным.

Напомним, что компания «Новая почта» сейчас активно открывает отделения в соседней Польше. В настоящее время уже работает 15 филиалов, в которых клиентов обслуживают как на украинском, так и на польском языках.