Украинский рынок заполонил фальсификат масла: как отличить подделку от настоящего продукта

Во время войны в Украине отменили проверки качества продуктов, которые ранее регулярно проводила Госпотребслужба. Поэтому доля фальсификата на потребительском рынке существенно увеличилась. Подделки маскируют под продукцию известных брендов, пытаясь продать некачественный продукт по достаточно высокой цене.

Наиболее популярным среди фальсификаторов товаром в Украине является масло. Именно его подделывают чаще всего. Ранее, когда Госпотребслужба проводила регулярные проверки торговых точек и брала на экспертизу образцы продукции, продавать подделки было сложнее. Теперь же недобросовестные производители практически не чувствуют угрозы со стороны контролирующего органа.

На сегодняшний день, чтобы проверить качество того или иного товара, Госпотребслужба должна получить от Кабина специальное разрешение. Просить о таком разрешении в ведомстве могут только по двум причинам:

заявление от недовольного покупателя с его личными данными и подписью;

жалоба от производителя, продукцию которого подделывает фальсификатор.

Только в этих двух случаях Госпотребслужба имеет право на проведение внеплановой проверки. Но в целом украинцам сейчас приходится покупать тот или иной товар, опираясь только на собственные критерии оценки качества.

Как отличить фальсификат масла

Масло – идеальный продукт для недобросовестных производителей. Достаточно заменить в его составе молочные жиры растительными, и себестоимость продукта уменьшается фактически в разы. А с виду понять, что перед вами подделка почти невозможно.

Однако есть несколько критериев, которые помогут отличить настоящее масло от фальсификата:

Цена. Масло не может стоить меньше 50-60 грн за упаковку 200 гр. Ведь для того чтобы изготовить 1 кг масла, нужно 17 л молока жирностью 5%, которое стоит около 207 грн. К этому еще нужно добавить затраты на производство и наценку продавца. Так что масло за 30-40 грн, которое часто можно встретить в супермаркетах, это, скорее всего, продукт со значительным содержанием растительных жиров, то есть маргарин. Консистенция, запах и цвет. Масло должно иметь выраженный молочный запах и равномерный желтоватый цвет. При этом оно должно быть твердым, но даже в охлажденном виде легко резаться ножом. В то же время фальсификат будет иметь так называемый «химический» запах из-за добавления большого количества ароматизаторов. К тому же он будет почти белым по цвету, а при попытке нарезать его в охлажденном состоянии начнет крошиться.