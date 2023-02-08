Переселенцам предлагают $1050 на открытие собственного дела: как подать заявку

Украинские переселенцы смогут получить грант в сумме $1050 на старт собственного бизнеса. Такую программу помощи пострадавшим от войны гражданам запустил Датский совет по делам беженцев. Кто может подать заявку на получение гранта и как это сделать?

Получить стартовый капитал для открытия бизнеса могут только беженцы, проживающие на подконтрольных Украине территориях. То есть, гражданам, которые до сих пор находятся в оккупированных населенных пунктах или в зоне боевых действий за грант побороться не удастся.

Чтобы стать участником благотворительной программы украинским переселенцам нужно подать заявку на официальном сайте Датского совета по делам беженцев. На сегодняшний день прием заявок еще не открыли. Однако украинцы могут следить за новостями проекта на Facebook-странице организации. Пока же претенденты на получение гранта могут подготовить все необходимые документы.

Чтобы получить деньги, украинцы должны подать документы, которые доказывают их соответствие критериям программы. А именно:

понимание процесса реализации бизнес-идеи и ее реалистичность;

наличие соответствующего опыта;

сбалансированность бюджета.

Предпочтение при рассмотрении заявок будут отдавать семьям, относящимся ко льготным категориям, в частности, многодетным и малообеспеченным. Однако решающую роль все же будет играть сама идея бизнеса и качество ее подачи заявителем. $1050 от Датского совета по делам беженцев получат только лучшие проекты, имеющие реальные шансы перерасти в успешный бизнес.

Целью данной программы помощи переселенцам является повышение их конкурентоспособности на рынке труда. Ведь с начала войны миллионы украинцев потеряли свою работу и бизнес. Сейчас же у них появился реальный шанс обеспечить стабильный доход не только себе, но и своим потенциальным работникам.

Напомним, что в Украине переселенцы с оккупированных территорий или зоны боевых действий могут получить помощь от государства в размере 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на ребенка или инвалида. Кроме того, украинцам доступно множество программ помощи от международных организаций, например Международного комитета Красного креста, ООН и т.д.