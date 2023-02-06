Украинцев нахально обманывают в супермаркетах и на рынках во время войны: как не попасться

В украинских супермаркетах и на рынках покупателей каждый день пытаются обвести вокруг пальца. Большинство торговых точек имеют давно отработанные схемы, позволяющие немало заработать на доверчивых покупателях. Какие приемы торговцы используют чаще всего и как украинцам не стать жертвами обмана?

Двойные ценники

Чтобы вытянуть из клиента больше денег в супермаркетах и на рынках, обычно пытаются искусственно завысить стоимость товара. В частности, в супермаркетах чаще всего используют прием с разными ценниками. То есть в торговом зале указана одна цена товара, а на кассе его считают по совсем другому прайс.

Если у вас в чеке указана не та цена, которую вы видели, когда брали товар с полки, имеете полное право обратиться с жалобой в администрацию магазина. А если руководство торгового заведения откажется пойти навстречу, даже в Госпотребслужбу.

Платная упаковка

Продаваемый на вес товар часто взвешивают вместе с тарой. Таким образом, покупатель платит еще и за пластиковую или бумажную упаковку, в которую кладут продукт. Если товар взвешивают при вас, нужно проследить, чтобы продавец сперва взвесил пустую тару, обнулил весы и только потом клал на них сам продукт.

Лед за деньги

Некоторые товары, в частности рыбу и морепродукты, часто продают замороженными. Таким образом, покупатель платит не только за продукт, но и за замороженную воду. Поэтому, чтобы не переплачивать, лучше выбирать охлажденную рыбу, креветки, мясо и т.д. К тому же в таком случае вы будете более уверенны в свежести продукта.

«Подкрученные» весы

У работников рынка есть свои, проверенные годами уловки. Продавцы нередко «подкручивают» весы, чтобы те показывали больший вес товара, чем на самом деле. Единственный способ не попасться на эту удочку, взвешивать каждый товар на контрольных весах, или носить небольшие весы с собой.