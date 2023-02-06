В Украине уклонист впервые оказался за решеткой: сколько лет дали за отказ служить в ВСУ

В Украине посадили в тюрьму мужчину, который пытался уклониться от призыва на военную службу. За это правонарушение украинец получил наказание в виде 3 лет лишения свободы. Приговор вынес Охтырский горрайонный суд Сумской области, откуда родом уклонист.

Гражданин получил повестку, прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе. Однако когда мужчину повторно вызвали в военкомат для отправки в место несения службы, он не явился.

Ко всему уклонист оказался лейтенантом запаса, то есть имел офицерское звание. Несмотря на это, житель Сумщины с лета 2022 года скрывался от работников центра комплектования и никоим образом не реагировал на попытки с ним связаться.

В суде, состоявшемся в январе 2023 года, мужчина заявил, что в течение всего этого времени проходил лечение. Подсудимый жаловался на проблемы с коленом и утверждал, что медицинская комиссия допустила ошибку, признав его годным к службе. По словам гражданина, медосмотр провели просто «для галочки». При этом он не предпринял ни одной попытки обжаловать заключение ВВК, а просто отказался от службы.

16 января 2023 года сумчанину вынесли окончательный приговор, согласно которому его признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины за уклонение от призыва. В своей заключительной речи судья подчеркнул, что гражданин умышленно уклонился от службы в условиях военного времени и всеобщей мобилизации. Прямо в зале суда мужчину взяли под стражу. За свое преступление ему придется провести в тюрьме 3 года. Однако, по желанию, он может обжаловать решение Охтырского горрайонного суда в апелляционной инстанции.

Напомним, что это первый случай назначения уклонисту наказания в виде реального срока лишения свободы. Так как о этого момента все суды над призывниками, пытавшимися избежать мобилизации, завершались для подсудимых либо условным, либо испытательным сроком.