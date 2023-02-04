$5000 на собственный стартап: в Минцифры рассказали, как получить

У украинцев появился шанс получить $5 тыс. на основание бизнеса. Об очередной возможности запустить собственный стартап практически бесплатно рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины. Чтобы выиграть деньги на воплощение своей бизнес-идеи, нужно принять участие в конкурсе Science&Business – GIST Pitch Days. Участники, которые представят лучшие инновационные проекты, получат $5 тыс. на их реализацию и дальнейшее развитие.

Представленные на GIST Pitch Days проекты будет оценивать профессиональная команда экспертов, которая выберет 24 лучшие инновационные идеи в области науки. Именно их авторы и получат заветный денежный приз в размере $5 тыс. В рамках конкурса можно будет представить бизнес-идею в любом из следующих направлений:

здравоохранение;

экология и энергетика;

био- и агротехнологии;

промышленность и инфраструктура.

Подать заявку на участие в конкурсе инновационных бизнес-проектов можно до 20 февраля. Для этого необходимо перейти по этой ссылке и пройти несложную процедуру регистрации. Общая сумма, которую «разыграют» в рамках конкурса стартапов, составит $120 тыс. Все эти деньги пойдут на развитие новых идей, которые призваны сделать жизнь в Украине более комфортной и безопасной для ее жителей.

В Минцифры отметили, что организатором данного мероприятия является Украинский фонд стартапов при поддержке Министерства цифровой трансформации, Минобразования и науки Украины, а также Инициативы «Глобальные инновации через науку и технологии» (GIST).

Благодаря этому и другим подобным проектам финансирования стартапов, украинцы имеют возможность не только воплотить в жизнь свою мечту, начать собственное дело, но и значительно улучшить качество жизни своих сограждан. Инновации в области промышленности, энергетики, здравоохранения, экологии и т.п. помогут Украине уверенно встать на ноги после войны. С их помощью будет значительно проще отстроить страну, восстановить ее промышленный потенциал и экономику в целом.