В Украине начнут раздавать повестки ограниченно пригодным мужчинам: где они будут служить

Украинцев призывного возраста, признанных ограниченно пригодными по состоянию здоровья, также могут мобилизовать. Однако к службе в боевых частях таких мужчин согласно заключению военно-врачебной комиссии не допустят. Ограниченно пригодные призывники будут направлены в части обеспечения, на которые не возлагается выполнение боевых задач.

Об этом сообщил полковник Роман Горбач, глава управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ. Он отметил, что в военное время существует большая потребность в кадрах. Поэтому ограниченно пригодные к военной службе граждане также могут быть призваны для выполнения обязанностей, не противоречащих их здоровью.

Определять, где может служить призывник, имеющий определенные проблемы со здоровьем, будут военно-врачебные комиссии при центрах компектирования (военкоматах). Кроме частей обеспечения, такие мужчины могут также служить в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (военнокоматах), учебных заведениях Минобороны и других небоевых подразделениях Вооруженных сил Украины.

Узнать степень своей пригодности к службе украинцы могут ознакомившись с актуальным перечнем болезней, состояний и физических недостатков. Такой перечень содержится в законе Украины о военно-врачебной экспертизе ВСУ. Согласно этому закону ограниченно пригодным к службе мужчинам запрещено служить морской пехоте, десантных войсках и войсках специального назначения. Однако они могут отдать свой долг родине, работая в военных учебных заведениях, комиссариатах и других учреждениях военной инфраструктуры.

Напомним, что кроме расширения перечня подлежащих мобилизации лиц в Украине также изменился порядок бронирования мужчин призывного возраста. 27 января в Кабмине утвердили изменения к закону о бронировании, согласно которым часть предприятий и учреждений может оформлять отсрочку 50% своих работников, не считая руководителей и их заместителей. Такое право получили предприятия и учреждения, которые выполняют мобилизационные задачи или являются критически важными для экономики Украины.