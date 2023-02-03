В Україні почнуть роздавати повістки обмежено придатним чоловікам: де вони будуть служити

Українців призовного віку, що були визнані обмежено придатними за станом здоров’я, також можуть мобілізувати. Однак до служби в бойових частинах таких чоловіків згідно з висновком військово-лікарської комісії не допустять. Обмежено придатних призовників направлять до частин забезпечення, на які не покладається виконання бойових завдань.

Про це повідомив полковник Роман Горбач, голова управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ. Він зазначив, що у військовий час існує велика потреба в кадрах. Тож обмежено придатні до військової служби громадяни також можуть бути призвані для виконання обов’язків, які не суперечать стану їх здоров’я.

Визначати, де саме може служити призовник, що має певні проблеми зі здоров’ям, будуть військово-лікарські комісії при центрах компектування (військкоматах). Окрім частин забезпечення такі чоловіки можуть також служити у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військкоматах), навчальних закладах Міноборони та інших небойових підрозділах ЗСУ.

Дізнатися ступінь своєї придатності до служби українці можуть ознайомившись із актуальним переліком хворіб, станів та фізичних недоліків. Такий перелік міститься у законі України про військово-лікарську експертизу ЗСУ. Згідно з цим законом обмежено придатним до служби чоловікам заборонено служити морській піхоті, десантних військах та військах спеціального призначення. Проте вони можуть віддати свій борг батьківщині працюючи у військових навчальних закладах, комісаріатах та інших установах військової інфраструктури.

Нагадаємо, що крім розширення переліку осіб, які підлягають мобілізації, в Україні також змінився порядок бронювання чоловіків призовного віку. 27 січня у Кабміні затвердили зміни до закону про бронювання, згідно з якими частина підприємств та установ може оформляти відстрочку 50% своїх працівників. Таке право отримали підприємства та установи, що виконують мобілізаційні завдання або є критично важливими для економіки України.