Копейки на цену золота: какие монеты украинцы продают более чем за 10 тыс. грн

Украинцы могут выгодно продать обычные оборотные монеты, найденные в кошельке или полученные со сдачей в магазине. В копейке, которая на первый взгляд ничем не отличается от других, коллекционер способен увидеть настоящее сокровище. А если выставить такую монету на аукцион, она может уйти с молотка за десятки, или даже сотни тысяч гривен.

Большой популярностью на профильных ресурсах и онлайн-аукционах пользуются украинские монеты номиналом 1 гривна. Некоторые из них оценивают даже более чем в 10 тыс. грн.

Одной из таких монет является 1 гривна разновидности 1.1ААг отчеканенная в 1992 году. За нее ценители готовы платить от 10 до 20 тыс. грн. По словам экспертов специализированного сайта «Монеты-ягодки», узнать ценную монету можно по гладкому гурту без каких-либо надписей.

Оказывается в 1992 году, когда была изготовлена эта монета, еще не было инструментов для создания надписей на гурте. Именно поэтому гривны 1992 года коллекционеры часто называют «неоконченными».

Еще одна ценная гривна относится к разновидности 1БАг 1995 выпуска. Эту монету также отличает гладкий гурт. Однако стоит она чуть меньше монеты 1992 года – от 7 до 9 тыс. грн.

Довольно большую сумму можно получить и за некоторые 10-копеечные монеты. В частности, хорошим спросом пользуются:

10 копеек разновидности 2.21ВАк отчеканенные в 1992 году – от 8 до 10 тыс. грн;

10 копеек разновидности 2БАм выпущенные в 1994 году – от 3 до 4 тыс. грн;

10 копеек разновидности 2ИАм 2001 года выпуска – более 1 тыс. грн.

Дорого продать украинцы могут также обычные монеты, независимо от их разновидности и года чеканки. Однако эти монеты должны иметь определенную особенность, отличающую их от других. Например, высоко ценятся копейки с браком чеканки, у которых одинаковые аверс и реверс, а также монеты, изготовленные из нехарактерных для них металлов.