Деяким українським компаніям дозволять оформляти відстрочки 50% своїх працівників: кого торкнуться зміни

В Україні затвердили новий порядок бронювання військовозобов’язаних чоловіків. Відповідні зміни до закону Кабмін затвердив 27 січня. Вони покликані зраціоналізувати процедуру бронювання, підвищивши обороноздатність країни без негативних наслідків для економіки.

Як пояснили в Мінекономіки, нові правила перш за все збільшать можливості бронювання для критично важливих підприємств. Тепер вони матимуть такі ж самі привілеї, які раніше мали лише установи що виконували мобілізаційні завдання. Бронюванню підлягатимуть їх керівники, заступники керівників, а також до 50% працівників. До таких підприємств входять:

виробники товарів та надавачі послуг, необхідних ЗСУ чи іншим військовим формуванням;

критично важливі для забезпечення життєдіяльності населення та нормального функціонування економіки країни.

Причому забронювати на таких підприємствах можуть навіть більше 50% працівників, якщо в цьому є обгрунтована необхідність.

Які підприємства вважаються критично важливими?

Критично важливі для економіки підприємства визначають центральні органи виконавчої влади та інші управлінські органи. При цьому вони керуються наступними критеріями:

сума сплачених підприємством податків перевищує €1,5 млн;

сума доходів в іноземній валюті – від €32 млн;

є стратегічно важливим для економіки країни та її безпеки;

відіграє значну роль у задоволенні потреб певної територіальної общини;

не має боргів по сплаті єдиного соціального внеску (ЄСВ);

його працівники отримують зарплатню, не нижчу за середню у даному регіоні;

є резидентом «Дія.City».

Щоб підприємство визнали критично важливим, воно має відповідати принаймні трьом з перелічених вище критеріїв.

Однак для низки підприємств достатньо навіть двох критеріїв. До їх числа входять:

підприємства паливно-енергетичної галузі;

галузі охорони здоров’я, фізкультури і спорту, освіти та науки, соціального захисту, що мають комунальну чи державну форми власності і включені до Реєстру неприбуткових установ, утримуються на бюджетні кошти або надають безоплатні послуги населенню;

лінійні аудіовізуальні медіа;

заклади культури у комунальній чи державні власності.

Підтверджувати свій критичний статус такі підприємства зобов’язані щороку протягом усього терміну дії воєнного стану в Україні.