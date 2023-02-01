Новини

Деяким українським компаніям дозволять оформляти відстрочки 50% своїх працівників: кого торкнуться зміни

Новий закон передбачає збільшення ліміту бронювання на підприємствах, що мають критичне значення для економіки країни.

01.02.2023
1 хвилина на прочитання

В Україні затвердили новий порядок бронювання військовозобов’язаних чоловіків. Відповідні зміни до закону Кабмін затвердив 27 січня. Вони покликані зраціоналізувати процедуру бронювання, підвищивши обороноздатність країни без негативних наслідків для економіки.

Як пояснили в Мінекономіки, нові правила перш за все збільшать можливості бронювання для критично важливих підприємств. Тепер вони матимуть такі ж самі привілеї, які раніше мали лише установи що виконували мобілізаційні завдання. Бронюванню підлягатимуть їх керівники, заступники керівників, а також до 50% працівників. До таких підприємств входять:

  • виробники товарів та надавачі послуг, необхідних ЗСУ чи іншим військовим формуванням;
  • критично важливі для забезпечення життєдіяльності населення та нормального функціонування економіки країни.

Причому забронювати на таких підприємствах можуть навіть більше 50% працівників, якщо в цьому є обгрунтована необхідність.

Які підприємства вважаються критично важливими?

Критично важливі для економіки підприємства визначають центральні органи виконавчої влади та інші управлінські органи. При цьому вони керуються наступними критеріями:

  • сума сплачених підприємством податків перевищує €1,5 млн;
  • сума доходів в іноземній валюті – від €32 млн;
  • є стратегічно важливим для економіки країни та її безпеки;
  • відіграє значну роль у задоволенні потреб певної територіальної общини;
  • не має боргів по сплаті єдиного соціального внеску (ЄСВ);
  • його працівники отримують зарплатню, не нижчу за середню у даному регіоні;
  • є резидентом «Дія.City».

Щоб підприємство визнали критично важливим, воно має відповідати принаймні трьом з перелічених вище критеріїв.

Однак для низки підприємств достатньо навіть двох критеріїв. До їх числа входять:

  • підприємства паливно-енергетичної галузі;
  • галузі охорони здоров’я, фізкультури і спорту, освіти та науки, соціального захисту, що мають комунальну чи державну форми власності і включені до Реєстру неприбуткових установ, утримуються на бюджетні кошти або надають безоплатні послуги населенню;
  • лінійні аудіовізуальні медіа;
  • заклади культури у комунальній чи державні власності.

Підтверджувати свій критичний статус такі підприємства зобов’язані щороку протягом усього терміну дії воєнного стану в Україні.

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


01.02.2023
1 хвилина на прочитання
Back to top button