В Украине скоро стремительно подорожают сигареты: сколько придется заплатить за пачку

В 2023 году в Украине снова подорожают сигареты. Курильщикам придется платить в среднем 84 грн за пачку, а любителям элитных сигарет с «высокой полки» – и все 92 грн. Стремительное удорожание связано с ежегодным повышением акциза на табачные изделия, которое продлится до 2025 года.

Увеличение акцизной ставки каждый год на 20% было одним из условий вступления Украины в Европейский союз. Цель семилетнего плана повышения акциза – довести цену сигарет по крайней мере до минимальной их стоимости в странах Европы. Это остановило бы массовую контрабанду табачных изделий из Украины, которая наносит большой ущерб официальным продавцам подакцизных товаров в странах ЕС.

Поэтому с 1 января 2023 года акциз в очередной раз повысили. Таким образом, стоимость сигарет среднего сегмента мгновенно увеличилась с 70 до 84 грн за пачку. Однако сами украинцы еще не успели в полной мере ощутить рост цен, ведь предусмотрительные продавцы запаслись достаточным количеством товара по прошлогодним ценам. Но уже в феврале-марте эти запасы иссякнут и украинцы с сожалением увидят новые ценники на любимые сигареты.

Конечной же целью 7-летнего плана повышения акциза является достижение ставки в 90 евро за 1000 сигарет. Это означает, что в 2025 году, после крайнего повышения налога, стоимость самой дешевой пачки сигарет составит около 101 грн. Для сравнения сейчас недорогие сигареты отечественного производства стоят до 70 грн за пачку.

Стоит отметить, что запланированная в Украине налоговая реформа, недавно представленная заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой, предусматривает некоторые дополнительные нововведения касаемо продажи сигарет. Кроме повышения цен на табачные изделия, украинцам могут запретить покупать их за наличные. Перевод торговых операций с подакцизными товарами, в том числе алкоголем и горючим, в безналичную форму, по мнению инициаторов реформы, поможет окончательно вывести этот рынок из тени.