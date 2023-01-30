В Украине полным ходом идет цифровизация военного учета: когда ждать повесток в «Дия»

Система военного учета в Украине после начала полномасштабной войны приобрела особое значение. В частности, в Минобороны снова заговорили о ее осовременивании и цифровизации. Об этом говорится даже в последних изменениях к закону о военном учете.

Как и большинство государственных услуг в Украине, цифровую систему учета военнообязанных планируют реализовать с помощью приложения «Дия». Что уже известно о новой системе и стоит ли украинцам в ближайшее время ждать повесток в «Дия»?

Отметим, что инициатива о переводе военного учета в цифровой формат появилась в Украине еще до полномасштабного вторжения россии. Но сейчас нововведение все еще находится в стадии разработки. В Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали, какие документы и услуги могут вскоре появиться в «Дия».

Как отметил руководитель направления развития электронных услуг Минцифры Мстислав Баник, в «Дия» точно появится электронный военный билет. Хотя когда это произойдет, пока точно неизвестно. При этом Баник решительно отрицает возможность отправки повесток через «Дия». Таких кардинальных изменений в процедуре учета и призыва на военную службу в ближайшее время точно не будет.

В целом, цифровизация военного учета в Украине началась еще до войны. Прежде всего, осовременили процедуру перепостановки на учет при смене места жительства. До реформы мужчины призывного возраста должны были в случае переезда сняться с военного учета по старому месту жительства, а затем встать на учет по новому адресу. Для этого им необходимо было лично явиться в военкомат и пройти ряд бюрократических процедур.

Сейчас же благодаря возможности изменения адреса регистрации в «Дия» эти данные автоматически передаются в военноматы. И если раньше мужчины могли специально не менять место прописки, чтобы укрыться от призыва, то сейчас избежать воинского долга стало значительно сложнее.