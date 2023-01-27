Некоторым украинцам в 2023 году повысят зарплату: кому повезет
Самые большие надбавки ждут работников отраслей, задействованных в восстановлении страны.
У части украинцев в 2023 году вырастут доходы. О намерении повысить зарплату своим работникам уже сообщили 60% отечественных работодателей. Что касается размера надбавки, то здесь все будет зависеть от уровня конкуренции за специалистов и текущей экономической ситуации в Украине.
В первую очередь вырастут зарплаты украинцев, работающих в отраслях, связанных с восстановлением страны. В частности:
- энергетика;
- строительство;
- медицина;
- военно-промышленный комплекс;
- агропромышленность;
- производство техники и т.д.
На сколько вырастут зарплаты?
Ведущие кадровые аналитики утверждают, что повышение выплат будет носить характер поддержки работников в сложные времена. В то же время основной целью украинского бизнеса станет сохранение своей конкурентоспособности на кадровом рынке. Поэтому большинство работодателей не планирует глобального увеличения зарплат. Доходы их работников возрастут в среднем на 5–20%.
О своих намерениях увеличить зарплату и конкретном размере надбавок рассказали 60% украинских работодателей. Итак:
- 40% поднимут оплату на 5-10%;
- 14,5% планируют повышение на 11-20%;
- 3,7% увеличат оклад более чем на 20%.
Повлияет ли энергетическая ситуация на зарплаты украинцев?
Как отметил руководитель Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, массированные атаки врага на энергосистему Украины могут повлиять на уровень занятости украинцев. Из-за проблем со светом многие предприятия уже начали сокращать объемы производств и увольнять своих работников. Помимо крупных предприятий страдает и малый бизнес. И это вполне понятно. Далеко не каждому владельцу магазина, парикмахерской или заведения питания по карману приобрести и постоянно использовать генератор.
Так что в то время, как у некоторых украинцев зарплата пойдет в гору, другие могут полностью потерять свой доход. Хотя будут и такие, кому просто снизят оклад из-за недоработанных часов. Ведь некоторые компании, чтобы не оставлять своих работников без заработка, никого не увольняют, а лишь сокращают продолжительность рабочего дня.
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