Некоторым украинцам в 2023 году повысят зарплату: кому повезет

У части украинцев в 2023 году вырастут доходы. О намерении повысить зарплату своим работникам уже сообщили 60% отечественных работодателей. Что касается размера надбавки, то здесь все будет зависеть от уровня конкуренции за специалистов и текущей экономической ситуации в Украине.

В первую очередь вырастут зарплаты украинцев, работающих в отраслях, связанных с восстановлением страны. В частности:

энергетика;

строительство;

медицина;

военно-промышленный комплекс;

агропромышленность;

производство техники и т.д.

На сколько вырастут зарплаты?

Ведущие кадровые аналитики утверждают, что повышение выплат будет носить характер поддержки работников в сложные времена. В то же время основной целью украинского бизнеса станет сохранение своей конкурентоспособности на кадровом рынке. Поэтому большинство работодателей не планирует глобального увеличения зарплат. Доходы их работников возрастут в среднем на 5–20%.

О своих намерениях увеличить зарплату и конкретном размере надбавок рассказали 60% украинских работодателей. Итак:

40% поднимут оплату на 5-10%;

14,5% планируют повышение на 11-20%;

3,7% увеличат оклад более чем на 20%.

Повлияет ли энергетическая ситуация на зарплаты украинцев?

Как отметил руководитель Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, массированные атаки врага на энергосистему Украины могут повлиять на уровень занятости украинцев. Из-за проблем со светом многие предприятия уже начали сокращать объемы производств и увольнять своих работников. Помимо крупных предприятий страдает и малый бизнес. И это вполне понятно. Далеко не каждому владельцу магазина, парикмахерской или заведения питания по карману приобрести и постоянно использовать генератор.

Так что в то время, как у некоторых украинцев зарплата пойдет в гору, другие могут полностью потерять свой доход. Хотя будут и такие, кому просто снизят оклад из-за недоработанных часов. Ведь некоторые компании, чтобы не оставлять своих работников без заработка, никого не увольняют, а лишь сокращают продолжительность рабочего дня.