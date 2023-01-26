В Украине снова изменятся цены на яйца: к чему готовиться украинцам

В Украине в ближайшие два месяца подешевеют яйца. По оценкам экспертов, их стоимость снизится на 10-15%. На цену популярного продукта повлияет весеннее потепление, способствующее увеличению поголовья кур-несушек. Об этом рассказала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

Снижение цен на яйца украинцы ждут уже давно. Еще в первые месяцы войны этот продукт оказался в топе самых дорогих в Украине. Главной причиной резкого ценового скачка стало уменьшение поголовья кур из-за военных действий, в результате которых было разрушено несколько крупных птицеферм, а другие понесли существенный ущерб. Не последнюю роль сыграли и такие факторы, как нехватка кормов и неуверенность фермеров в будущем своего бизнеса.

Однако эксперт УКАБ объяснила, что стремительного удешевления яиц пока не предвидится. Ведь уже через два месяца в Украине снова повысится спрос на яйца в связи с Пасхой. При этом Литвин утверждает, что на Пасху украинцы уже будут покупать яйца на 10%, а то и на все 15% дешевле.

Настоящий «яйцепад» начнется после Пасхи. К лету цены на яйца могут упасть на 35-40%, то есть максимально приблизиться к довоенным показателям. В этот раз к перечню благоприятных факторов, кроме теплой погоды и увеличения поголовья кур, прибавится еще и резкое снижение спроса на яйца после праздников.

На сегодняшний день же за десяток яиц украинцы вынуждены платить 74-75 грн. Например, упаковка яиц бренда «Квочка» в супермаркетах Украины стоит в среднем 74,2 грн, а яйца марки «Ясенсвит» продаются по 74,15 грн за десяток. Причем накануне праздников цены на яйца в который раз выросли. Еще в декабре десяток яиц производителя «Квочка» стоил 74,15 грн, то есть на 5 коп дешевле. А яйца «Ясенсвит» подорожали на 50 коп. В декабре они стоили всего 73,65 грн.