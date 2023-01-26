В Украине ввели новые ограничения для выезда мужчин
Властьимущие больше будут отдыхать на зарубежных курортах, пока в стране идет война.
Украинским чиновникам запретили выезжать из страны по личным делам. Единственной причиной, по которой госслужащего могут выпустить за границу – это командировка. Об этом нововведении в своем вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Гарант отметил, что соответствующее решение СНБО касается должностных лиц всех уровней центральных и местных властей. Чиновники больше не будут ездить за границу на отдых или по другим частным делам. А если им не терпится отдохнуть именно сейчас, когда в стране идет война, они смогут отдохнуть только от своей должности.
Согласно Указу президента «О решении Совета национальной безопасности и обороны…» в период военного положения и мобилизации чиновники могут выезжать из страны исключительно в служебные командировки. Принять такое решение СНБО побудила информация, полученная от главы государственной пограничной службы, о частоте пересечения украинскими чиновниками государственной границы.
Указ сразу же был опубликован на сайте президента. Согласно ему изменения относительно правил выезда коснутся:
- членов Кабинета Министров Украины и руководителей центральных органов исполнительной власти, их первых заместителей и заместителей;
- руководителя Офиса президента, его заместителей, руководителей созданных президентом вспомогательных служб и органов, их заместителей;
- председателя и членов Национального совета по телевидению и радиовещанию, Счетной палаты, ЦИК;
- секретаря Совета нацбезопасности и обороны, его заместителей;
- нардепов;
- уполномоченного Верховной Рады Украины и его представителей;
- главы НБУ и его заместителей;
- руководителей местных государственных администраций, их заместителей;
- судей Конституционного суда Украины, судей, руководителей и прокуроров других госорганов, их заместителей, а также председателей структурных подразделений этих госорганов;
- забронированных на военное время и период мобилизации работников государственных органов и органов местного самоуправления.
Помимо этого Служба безопасности Украины проверит уже принятые Минрегиона и областными военными администрациями решения о выезде граждан Украины за границу. Все указанные изменения в течение пяти дней будут внесены в правила пересечения государственной границы.
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