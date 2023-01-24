Некоторым украинцам после войны начнут платить вторую пенсию: кого коснется нововведение

Некоторым украинцам после войны могут значительно повысить пенсии. Сейчас в Минсоце как раз размышляют над претворением этого замысла в жизнь.

Об амбициозных планах ведомства рассказала заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак. В эфире телемарафона «Единые новости» она отметила, что накопительная пенсионная система будет введена в Украине уже после отмены военного положения. Именно это нововведение позволит украинским пенсионерам в будущем получать гораздо более высокие выплаты.

Суть новой системы состоит в том, что украинцы будут платить с каждой своей зарплаты взнос на личный пенсионный счет. Собственно, из накопленной на этом счете суммы они позже и будут получать пенсию. Причем, эти выплаты станут своего рода второй пенсией, ведь на счета пенсионеров все еще будут поступать средства от Фонда социального страхования.

В Минсоце также отметили, что накопительная пенсия будет фактически в 1,5 раза больше пенсии соцстраха, которую украинцы получают сейчас. Она будет составлять около 45% от зарплаты гражданина, в то время как актуальная пенсия большинства украинских пенсионеров не превышает 29% от суммы дохода.

Однако у идеи введения накопительной пенсионной системы есть и свои минусы. В частности, она никоим образом не изменит доходы украинцев, которые уже находятся на заслуженном отдыхе или собираются выйти на пенсию в ближайшие несколько лет. Ведь, чтобы получать накопительную пенсию, нужно платить взносы в течение достаточно долгого периода своего трудового стажа.

Дарья Марчак также напомнила, что о введении накопительной пенсии в Украине говорят уже давно. Однако новшество тормозит отсутствие механизма, с помощью которого сбережения на старость можно было бы защитить от инфляции и других экономических факторов. Именно над этой проблемой, а также над пресечением возможных махинаций со сбережениями украинцев сейчас и работают в Минсоце.