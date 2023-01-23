Украинцам пообещали еще одну пенсию: она будет в 1,5 раза больше, чем нынешняя

В Украине с начала 2023 года стартовал процесс внедрения накопительной пенсионной системы. Согласно ей работающих украинцев обяжут платить еще один взнос на персональный пенсионный счет. В результате к тому моменту, как гражданин выйдет на пенсию, на этом счете накопится определенная сумма, которая будет выплачиваться равными частями и по сути станет второй пенсией.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» рассказала заместитель главы Минсоца Дария Марчак. Она также отметила, что накопленные за свою жизнь деньги пенсионер сможет даже передать в наследство. Ведь это его собственные кровно заработанные средства, и только он имеет право решать, как ими распоряжаться.

Несмотря на то, что процесс подготовки к запуску новой пенсионной системы уже начался, когда именно она заработает доподлинно неизвестно. В Минсоцие отметили, что пока не готовы назвать точной даты, хотя накопительную систему в Украине обсуждают уже не первый год.

Главная причина задержки нововведений в том, что чиновники до сих пор не знают, как защитить сбережения будущих пенсионеров от различных экономических факторов. Прежде всего сбережения на старость надо уберечь от инфляции. А желательно еще и приумножить путем инвестирования, что почти невозможно учитывая слабость украинского фондового рынка.

При этом в Министерстве социальной политики уже провели определенные расчеты, результаты которых демонстрируют рациональность внедрения накопительной пенсионной системы. Если замысел будет претворен в жизнь, пенсия украинцев составит около 45% от их зарплаты, а не 29% как сейчас. То есть украинец, зарабатывающий в месяц 10 тыс. грн, будет получать пенсию в размере не менее 4,5 тыс. грн вместо жалких 2,9 тыс. грн.

Следует отметить, что накопительная пенсионная система предусматривает уплату взносов в течение всего периода трудового стажа. То есть, если ее введут сейчас, она не повлияет на размер пенсионных выплат украинцев, которые уже вышли на пенсию или планируют это сделать в ближайшие несколько лет.